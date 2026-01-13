Logo
Naprskajte uveče ova dva sastojka po šoferšajbni i ujutru neće biti zaleđena

Izvor:

Krstarica

13.01.2026

21:25

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Uz pomoć par trikova koje vam donosimo možete ujutru da krenete na posao bez smrzavanja dok grebete staklo na vašem ljubimcu i proklinjete zimu i led.

1. Pomiješajte sirće i vodu u razmjeri 3:1 i sipate je u bočicu sa raspršivačem. Poprskajte ovim šoferku uveče kada na njoj nema leda i to će spriječiti da se on stvori tokom noći. Vi ćete se ujutru naći odmah u autu bez prethodnog čišćenja. Poprskajte sva stakla na autu svako veče i uživajte u zimi.

Трамп-Доналд-09062025

Svijet

Tramp krenuo u obračun sa Muslimanskim bratstvom

2. Pomiješajte medicinski alkohol i vodu u odnosu 2:1 i sipajte u flašu sa raspršivačem. Poprskajte uveče stakla kada na njima nema leda. Ova tečnost će odmah ukloniti led sa stakla i možete je koristiti za čišćenje stakala kada se ona ujutru malo zamrznu. Možete poprskati unutrašnju stranu šoferke i tako spriječiti da se ona zamagli.

3. Obavezno dodajte 5 supenih kašika medicinskog alkohola u tečnost za brisače kako biste izbjegli njeno zaleđivanje i ružne linije koje se pojavljuju kada njome poprskate stakla. Koristite je kao i obično, samo će uz dodatak alkohola ona spriječiti pojavu leda na šoferšajbni.

zurka

Zanimljivosti

Zašto su ljudi koji su rasli 70-ih i 80-ih drugačiji: Psiholozi navode 8 razloga

U ovim situacijama dobro će vam doći i staro ćebe ili karton koji ćete staviti preko šoferke u toku noći i time u potpunosti pokriti staklo. Obavezno krajeve ćebeta ili kartona pritisnite vratima kako bi stajali na jednom mjestu. Ujutru samo pomjerite vaše štitnike, a na ovaj način možete pokriti i ostala stakla na automobilu.

