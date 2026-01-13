Logo
Tрамп кренуо у обрачун са Муслиманским братством

13.01.2026

21:19

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа, прогласила је три огранка Муслиманског братства терористичким организацијама, објавили су у уторак Министарство финансија Сједињених Америчких Држава и Стејт Департмент.

"Данас, као први корак у подршци Трамповој преданости уклањању способности и дјеловања огранака Муслиманског братства који представљају пријетњу Сједињеним Америчким Државама, како је описано у Извршној уредби 14362, Сједињене Америчке Државе уводе терористичке ознаке против либанонског, јорданског и египатског огранка Муслиманског братства", истиче се у саопштењу.

Како даље додају, Министарство спољних послова означава либанонско Муслиманско братство страном терористичком организацијом и посебно одређеним глобалним терористом (СДГТ), а вођу скупине Muhammad Fawzi Taqqosh као СДГТ.

Такође, Министарство финансија означава египатско Муслиманско братство и јорданско Муслиманско братство као СДГТ-ове због пружања материјалне подршке Хамасу.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

"Ове ознаке одражавају почетне акције континуираног, одрживог напора да се спријечи насиље и дестабилизација огранака Муслиманског братства гдје год се догоде. Сједињене Америчке Државе ће употријебити све доступне алате како би тим огранцима Муслиманског братства ускратиле ресурсе за бављење тероризмом или његову подршку", истиче се у саопштењу, које потписује амерички државни секретар Марко Рубио.

Доналд Трамп

