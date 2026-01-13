Logo
Evo kada je pravo vrijeme da raskitite jelku: Jedan datum je ključan

Izvor:

Krstarica

13.01.2026

18:07

Новогодишња јелка украси
Foto: Sergio Raffa/Pexels

Iako se u mnogim domovima novogodišnja dekoracija i jelka odlože tek u februaru, prema Feng šui načelima to nije najbolja odluka za energiju vašeg doma. Postoje opravdani razlozi zašto ne bi trebalo odlagati trenutak kada ćete da poskidate novogodišnje ukrase. Oni se kreću od energetskih tokova pa sve do higijene.

Mnogi vjerni ljubitelji praznika jelku okite već krajem novembra, želeći da što duže zadrže taj osjećaj topline. Međutim, kada jelka stoji skoro dva mjeseca, na njoj se nakupi velika količina prašine koju je gotovo nemoguće detaljno očistiti.

Prema tumačenjima stručnjaka za uređenje prostora, ta prašina simbolizuje stagnaciju i „tešku“ energiju koja vam nije potrebna u novom ciklusu.

Zašto jelka u kući poslije ovog datuma „tjera“ sreću?

Prema nepisanom pravilu i tradiciji koja se poštuje u mnogim kulturama, 12 dana poslije Božića je idealno vrijeme da poskidate novogodišnje ukrase. Konkretno, do 18. januara, odnosno Krstovdana, sve bi trebalo da bude spakovano u kutije. Feng šui nas uči da sve što je „obavilo“ svoj posao treba ukloniti iz kuće kako bi se napravio prostor za novo.

Novogodišnja dekoracija pripada praznicima koji su iza nas. Ukoliko oklijevate i ne želite da se rastanete od svjetiljki, ostajete zarobljeni u prošlosti. Potrebno je fokusirati se na budućnost i proljeće koje dolazi, a čišćenje doma od prazničnih simbola je prvi korak ka toj mentalnoj pripremi.

Da li ste zakasnili sa raskićivanjem?

Iako je važno znati kada treba da poskidate novogodišnje ukrase, nauka stoji na strani onih koji vole da kite rano. Psiholozi su istraživanjima otkrili da praznični duh u domu budi osjećaj sreće i značajno smanjuje stres. Ipak, ako imate prirodno drvo, tajna dugovječnosti je u datumu kupovine. Stručnjaci tvrde da je 28. novembar bio posljednji „siguran“ datum za nabavku bora kako bi on izdržao sve do sada.

Većina prirodnih jelki zadržava svježinu četiri do šest nedjelja, a sve preko toga može biti rizik za vaše zdravlje zbog nakupljenih alergena. Čim primjetite da iglice postaju krte, to je jasan znak prirode da je vrijeme za pospremanje. Čišćenjem doma ne samo da vraćate red, već i otvarate vrata novim prilikama koje donosi nastupajuća godina.

Ne dozvolite da vas ukrasi sputavaju – oslobodite prostor za nove uspjehe.

