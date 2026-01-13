Mrtvu suprugu u invalidskim kolicima pokušao da ukrca na let

Osamdesetogodišnji muškarac pokušao je da se ukrca na let na aerodromu Tenerife Jug sa svojom preminulom suprugom, koju je prevozio u invalidskim kolicima kao da je običan putnik. Incident se dogodio na bezbjednosnom kontrolnom punktu, a osoblje nije ništa posumnjalo dok radnik obezbjeđenja, nakon što su prošli kroz detektor metala, nije primjetio da žena ne reaguje, što je dovelo do toga da se odmah aktiviraju protokoli za vanredne situacije.

„Nenormalno niska temperatura“

„Čuvar obezbjeđenja je prišao ženi, a muškarac joj je predao invalidska kolica. Kada ju je uhvatila za ruku, primjetila je da joj je temperatura nenormalno niska i da ne diše. Radnik je odmah obavijestio nadzornika. U roku od nekoliko minuta, aktivirani su protokoli za vanredne situacije i na lice mjesta stigao je veliki broj čuvara obezbjeđenja, pripadnika Civilne garde i forenzičkog osoblja“, objasnio je jedan od radnika aerodroma.

Prema početnim izjavama muža, njegova supruga je preminula nekoliko sati ranije, unutar samog aerodromskog kompleksa. Međutim, neki zaposleni ističu da je muškarac u više navrata pokušao da odgovornost za smrt pripiše aerodromu, činjenicu koju nadležni organi istražuju.

Sličan slučaj

Muškarac, koji je uhapšen, sarađivao je sa policijskim službenicima dok su se sprovodile dalje radnje. Istraga je još uvijek otvorena sa ciljem razjašnjavanja okolnosti smrti i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti. Ovaj incident ima sličnosti sa drugim slučajem koji se dogodio prije nekoliko dana na letu kompanije EasyJet između Malage i Londona, kada je muškarac uspio da uvede svoju preminulu suprugu u avion.

U toj situaciji, posada je prije polijetanja primjetila da žena ne pokazuje znake života. Prema navodima avio-kompanije, putnik je imao ljekarsko uvjerenje koje joj je dozvoljavalo da leti i preminula je u avionu.