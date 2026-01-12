Logo
Ovo je najbolji izbor drveta za ogrijev, drži toplotu i gori sporo

Ona

12.01.2026

20:11

Foto: Pixabay

Kada temperature padnu, mnogi shvate da im kuća ne zadržava toplotu onako kako su očekivali, peć troši više nego ranije, a dimnjak se brže prlja. U tom trenutku se gotovo uvijek postavlja isto pitanje da li je problem u peći ili u drvetu koje ložimo.

Odgovor je često jednostavniji nego što mislimo. Nisu sva drva ista. Razlika između pravog i pogrešnog izbora ne vidi se samo na računu za ogrijev, već i u količini toplote, trajanju gorenja i održavanju doma.

Zašto izbor drveta pravi toliku razliku

Dobro ogrevno drvo daje stabilnu toplotu, gori ravnomerno i ostavlja manje pepela. Loš izbor znači brže sagorijevanje, češće loženje i slabiji efekat grijanja.

Dva ključna faktora odlučuju o kvalitetu:

  • koliko toplote drvo proizvodi
  • koliko dugo može da gori

Upravo zbog toga se neke vrste drveta izdvajaju kao znatno bolji izbor za zimu.

Tvrdo drvo – izbor koji daje najviše toplote

Tvrda drva imaju veću gustinu, što znači da u sebi sadrže više energije. Manja količina takvog drveta daje više toplote i gori znatno duže.

Hrast se tradicionalno smatra jednim od najboljih izbora. Sporo sagoreva, daje stabilnu i jaku toplotu i idealan je za dugotrajno grejanje. Međutim, postoji jedna važna stvar koju mnogi zanemaruju – hrast mora biti dobro osušen.

Ako je drvo vlažno, grijanje postaje neefikasno, dimnjak se brže prlja, a toplota se gubi.

Breza – brzo grije, ali kratko traje

Breza je često potcijenjena, ali ima svoju ulogu. Ona brzo sagoreva i gotovo odmah daje primetnu toplotu. Zbog toga je odlična za potpalu ili kada želite da brzo zagrijete prostor.

Međutim, breza ne gori dugo. Najbolje rezultate daje kada se koristi u kombinaciji sa tvrđim drvetom koje održava temperaturu tokom dužeg perioda.

Grab – drvo za dugotrajnu toplotu

Grab važi za jedno od najgušćih ogrevnih drva. Sagorijeva sporo, ravnomjerno i dugo zadržava visoku temperaturu u peći. Idealan je izbor za one koji žele stabilno grijanje bez čestog dodavanja drva.

Važno je samo da se vatra prethodno dobro razgori, jer grab traži jaču početnu temperaturu da bi pokazao pun efekat.

Zašto sušenje drveta mijenja sve

Bez obzira na vrstu, nijedno drvo neće dati dobar rezultat ako nije dovoljno suvo. Vlažno drvo:

  • daje manje toplote
  • proizvodi više dima
  • prlja dimnjak
  • brže se troši
  • Idealno ogrevno drvo se suši najmanje godinu dana, a neke vrste i duže.
  • Kako da kombinujete drva za najbolje grijanje
  • Najbolji efekat se često postiže kombinovanjem različitih vrsta:
  • breza ili slično drvo za brzo razgorijevanje
  • grab ili hrast za dugotrajnu toplotu
  • manja količina, ali kvalitetniji izbor

Ovako se postiže ravnomerno grejanje, manja potrošnja i prijatnija temperatura u domu.

Grijanje koje je i toplije i pametnije

Pravi izbor ogrevnog drveta ne znači samo topliju kuću, već i manje stresa tokom zime. Kada drvo gori kako treba, grejanje postaje jednostavnije, tiše i ekonomičnije – bez stalnog dodavanja i bez osjećaja da toplota “bježi”.

Zima ne traži više drva. Traži bolji izbor, prenosi Ona.

