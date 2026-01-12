Logo
Large banner

Ove sobne biljke odlično podnose hladnoću

12.01.2026

13:34

Komentari:

0
Ове собне биљке одлично подносе хладноћу
Foto: Pexels

Zima nije vrijeme za zahtjevne biljke. Srećom, postoje i one izdržljivije, a evo o kojima je riječ.

Sanseverija (Svekrvin jezik)

Svekrvin jezik je jedna od najzahvalnijih zimzelenih biljaka za zimske mjesece. Podnosi slabije osvjetljenje, rijetko zalivanje i suv zrak koji nastaje zbog grijanja. Upravo zato idealna je za stanove u kojima se zimi manje provjetrava. Vizuelno djeluje čisto i smirujuće, a zbog uspravnih listova prostoru daje osjećaj reda i stabilnosti.

U dijelu godine kada se mnogi osjećaju emocionalno osjetljivije, prisutnost biljaka koje ne venu podsjeća nas da promjena ne znači kraj, prenosi Dnevnik.hr.

Zamija (Zamioculcas)

Zamija je biljka koja kao da razumije zimski umor. Ne traži mnogo pažnje, ne voli često zalivanje i dobro podnosi slabije svjetlosne uslove. Njegovi sjajni, tamnozeleni listovi unose dozu elegancije u prostor, ali bez potrebe za stalnim održavanjem.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

Zimi posebno dobro funkcioniše u dnevnim boravcima i radnim prostorima jer djeluje uredno i “stabilno”, čak i kada sve drugo izgleda pomalo uspavano.

Fikus gumijevac

Fikus elastica, poznat i kao gumijevac, jedna je od onih biljaka koje odmah mijenjaju atmosferu prostora. Njegovi veliki, mesnati listovi djeluju snažno i gotovo skulpturalno, zbog čega je idealan kao centralna biljka u dnevnom boravku. Zimi voli svjetlije mjesto, ali bez izravnog hladnog propuha.

Osim estetske vrijednosti, fikus elastica prostoru daje osjećaj topline i “živosti”, što je posebno važno u hladnijim mjesecima.

Aspidistra

Aspidistra je gotovo legendarna po svojoj izdržljivosti. Često se opisuje kao biljka koja preživljava i ondje gdje druge odustaju. Podnosi slabije svjetlo, neredovno zalijevanje i temperaturne promjene, što je čini savršenom za zimu.

Njeni dugi, tamnozeleni listovi djeluju smireno i nenametljivo, a prostoru daju osjećaj tihe postojanosti. Idealna je za hodnike, spavaće sobe ili kutke doma koji zimi dobivaju manje svjetla.

Podijeli:

Tagovi:

biljka

Savjeti

vrijeme

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто неки људи не уживају у музици?

Zanimljivosti

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

3 h

0
Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

Hronika

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

3 h

0
Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Društvo

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

3 h

0
Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Scena

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

4 h

0

Više iz rubrike

Лосос или пилетина: Шта је здравије за срце и мишиће?

Savjeti

Losos ili piletina: Šta je zdravije za srce i mišiće?

22 h

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Savjeti

Zaboravite na so: Jeftin sastojak brzo uklanja led

23 h

0
Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

Savjeti

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

1 d

0
Ево које предности дојење има за мајку

Savjeti

Evo koje prednosti dojenje ima za majku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner