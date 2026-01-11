Logo
Zaboravite na so: Jeftin sastojak brzo uklanja led

Izvor:

B92

11.01.2026

17:07

Чишћење снијега и леда са степеница
Foto: Sergei Starostin/Pexels

Zaboravite na so koja uništava beton. Uz jeftin sastojak iz kuhinje, led sa stepeništa nestaje u sekundi, a vaše pločice ostaju zaštićene.

Zima sa sobom donosi ne samo prazničnu čaroliju, već i veliku glavobolju: poledicu. Zaleđene stepenice i prilazi kući su najveći rizik, a prva pomisao je uvijek so. Međutim, svi znamo koliko so razara beton i pločice, ostavljajući tragove koji se teško popravljaju.

Postoji rješenje koje vam je vjerovatno već u ormariću, a koje je jednako efikasno, jeftino i potpuno bezbedno za vaše površine.

Zašto izbjegavati so na kućnim površinama?

Na putevima i asfaltiranim površinama so je efikasna protiv poledice, ali kod kuće je situacija drugačija. Prilazi i stepenice su često izrađeni od betona ili popločani keramičkim pločicama. Na ovakvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izuzetno agresivna. Nakon samo jedne zime beton može početi da se kruni, a iako same pločice bolje podnose so, fugne su znatno osetljivije. So prodire u njih, uzrokujući oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Jedan sastojak za čaroliju: Tajna mješavina

Srećom, postoje alternativa koja može biti jednako djelotvorna.

Pomiješajte dva litra tople vode, jednu kašiku deterdženta za sudove i oko 50 mililitara 70-procentnog alkohola. Pripremite dovoljnu količinu ove mješavine u navedenom odnosu i pažljivo je nanesite na stepenice. Led će se brzo otopiti, a nova poledica neće se formirati. Naravno, prije nego što nanesete smjesu, uklonite što je moguće više snijega i leda mehanički.

Ako nemate sve sastojke pri ruci, samo deterdžent ili samo alkohol pomiješan s vodom mogu biti korisni, ali njihova kombinacija ne pruža najbolje rezultate.

Sačuvajte pločice i sebe

Iako je so najčešći izbor, dugoročna šteta koju nanosi vašem betonu i pločicama jednostavno nije vrijedna rizika. Ova jednostavna mješavina tople vode, deterdženta i alkohola rješava problem leda brzo i efikasno, istovremeno štiteći vaše površine.

Uvijek prvo uklonite snijeg, nanesite smjesu i osigurajte bezbedan prolaz bez brige o poledici.

(b92)

