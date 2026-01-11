Moskva osuđuje ukrajinske terorističke napade na Voronješku i druge oblasti Rusije, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da su napadi dronovima većih razmjera juče izvršeni na civilne mete u Voronješkoj, Brjanskoj, Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, te da je u Voronježu pogođen stambeni kompleks u kojem je poginula jedna žena, a povrijeđeno je troje ljudi.

- Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro osuđuje te terorističke napade - poručila je Zaharova.

Ona je istakla da su vlasti u Kijevu još jednom pokazale svoju nehumanu nacističku suštinu napadima na civilne mete u Rusiji.

- Takvo namjerno ubijanje svjedoči agoniji kijevskog režima koji, uprkos očiglednom neuspjehu na ratištu, želi da iskali bijes na civilima koji žive u ruskim oblastima - napomenula je Zaharova.

Ona je naglasila da će svi organizatori i izvršioci zločina biti neizbježno kažnjeni.

Zaharova je izrazila nadu da će međunarodne organizacije dati nepristrasnu procjenu ukrajinskog napada.

Ona je upozorila međunarodne organizacije da ih ćutanje čini saučesnicima u zločinima kijevskog režima.