Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

Izvor:
SRNA
11.01.2026
16:33
Komentari:0
Moskva osuđuje ukrajinske terorističke napade na Voronješku i druge oblasti Rusije, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je podsjetila da su napadi dronovima većih razmjera juče izvršeni na civilne mete u Voronješkoj, Brjanskoj, Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, te da je u Voronježu pogođen stambeni kompleks u kojem je poginula jedna žena, a povrijeđeno je troje ljudi.
- Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro osuđuje te terorističke napade - poručila je Zaharova.
Ona je istakla da su vlasti u Kijevu još jednom pokazale svoju nehumanu nacističku suštinu napadima na civilne mete u Rusiji.
- Takvo namjerno ubijanje svjedoči agoniji kijevskog režima koji, uprkos očiglednom neuspjehu na ratištu, želi da iskali bijes na civilima koji žive u ruskim oblastima - napomenula je Zaharova.
Ona je naglasila da će svi organizatori i izvršioci zločina biti neizbježno kažnjeni.
Zaharova je izrazila nadu da će međunarodne organizacije dati nepristrasnu procjenu ukrajinskog napada.
Ona je upozorila međunarodne organizacije da ih ćutanje čini saučesnicima u zločinima kijevskog režima.
