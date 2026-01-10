"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Poslije novogodišnjih i božićnih praznika kada konzumiramo mnogo visokokalorične hrane mnogi osjećaju umor, i potrebu za resetom. Nutricionisti savjetuju da treba staviti akcenat na blagi i održivi pristup slušanje znakova tijela tijela, bazirati se na prirodnu ishranu kretanje i mentalni balans.

"Za vrijeme praznika se previše konzumira kalorična hrana treba da se izbjegava konzumacija alkohola to su zablude", kaže Slavica Nike, nutricionista.

Prekomjerno uživanje u hrani, slatkišima, alkoholu i neredovan san mogu dovesti do, umora i lošeg raspoloženja. Fitnes trener Mladen Subić ističe korak ka oporavku je vraćanje uravnoteženoj ishrani. Kaže dan treba početi sa čašom vode kako biste hidrirali tijelo i podstakli detoksikaciju.

Nastojati da imate tri obroka u toku dana dovoljna količina vode I naravno veća koncentracija vitamina i minerala posebno u ovom period kada tijelo izlazi iz balansa I samim tim I trening narušava sve parametre našeg tijela", kaže Subić.

Praznici su period kada najlakše izgubimo kontrolu nad sopstvenim tijelom i dnevnom rutinom. Prejedanje, kasni odlasci na spavanje, i potpuni izostanak treninga vrlo brzo ostavljaju posljedice.

“Krenu naglo i rigorozno sa dijetama visokog intenziteta što dovodi tijelo u disbalans i dovodi do stresa dovodi do nusprodukta i dobijaju negativan odgovor od svog tijela”, kaže Subić.

U periodu poslije praznika može pojaviti mnogo napetosti i stresa. Ako se osjećate iscrpljeno nakon praznika, to može biti znak da vam treba malo vremena da se ponovno povežete sa sobom i napunite se energijom da bi se sa punom motivacijom mogli da nastavite sa treningom.