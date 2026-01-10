Logo
Large banner

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Izvor:

ATV

10.01.2026

19:52

Komentari:

0
"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?
Foto: ATV

Poslije novogodišnjih i božićnih praznika kada konzumiramo mnogo visokokalorične hrane mnogi osjećaju umor, i potrebu za resetom. Nutricionisti savjetuju da treba staviti akcenat na blagi i održivi pristup slušanje znakova tijela tijela, bazirati se na prirodnu ishranu kretanje i mentalni balans.

"Za vrijeme praznika se previše konzumira kalorična hrana treba da se izbjegava konzumacija alkohola to su zablude", kaže Slavica Nike, nutricionista.

Prekomjerno uživanje u hrani, slatkišima, alkoholu i neredovan san mogu dovesti do, umora i lošeg raspoloženja. Fitnes trener Mladen Subić ističe korak ka oporavku je vraćanje uravnoteženoj ishrani. Kaže dan treba početi sa čašom vode kako biste hidrirali tijelo i podstakli detoksikaciju.

Nastojati da imate tri obroka u toku dana dovoljna količina vode I naravno veća koncentracija vitamina i minerala posebno u ovom period kada tijelo izlazi iz balansa I samim tim I trening narušava sve parametre našeg tijela", kaže Subić.

Praznici su period kada najlakše izgubimo kontrolu nad sopstvenim tijelom i dnevnom rutinom. Prejedanje, kasni odlasci na spavanje, i potpuni izostanak treninga vrlo brzo ostavljaju posljedice.

“Krenu naglo i rigorozno sa dijetama visokog intenziteta što dovodi tijelo u disbalans i dovodi do stresa dovodi do nusprodukta i dobijaju negativan odgovor od svog tijela”, kaže Subić.

U periodu poslije praznika može pojaviti mnogo napetosti i stresa. Ako se osjećate iscrpljeno nakon praznika, to može biti znak da vam treba malo vremena da se ponovno povežete sa sobom i napunite se energijom da bi se sa punom motivacijom mogli da nastavite sa treningom.

Podijeli:

Tagovi:

zdravlje

Hrana

praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Srbija

Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

3 d

0
Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Region

Horor tokom praznika: Ženu na balkonu pogodio dio vatrometa

6 d

0
Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

Savjeti

Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

21 h

0
У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

BiH

U BiH isporučene formule za dojenčad "Nestle" u kojima su toksini

3 d

0

Više iz rubrike

Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

Savjeti

Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

21 h

0
Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

Savjeti

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

1 d

0
Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

Savjeti

Najveća dilema u šminkanju riješena: Kada ide korektor, a kada puder

1 d

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Savjeti

Najveća zabluda o grijanju tokom noći: Cijelo vrijeme smo mislili da štedimo, a evo šta je istina

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

20

14

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

20

06

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

20

03

Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

19

52

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner