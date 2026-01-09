Logo
Najveća dilema u šminkanju riješena: Kada ide korektor, a kada puder

Ona

09.01.2026

15:53

Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

Korektor je jedan od onih proizvoda koje sve nosimo u neseseru, ali većina i dalje nije potpuno sigurna da li ide prije ili poslije pudera. Šminkanje je postalo mala nauka, svaki savjet se kosi s drugim, a na kraju bude da svaka od nas ima neki haos svoje logike.

Zato hajde da raščistimo jednom zauvijek. Redosled postoji, ali zavisi od efekta koji želite da postignete i od teksture proizvoda koji koristite.

Kada korektor ide prije pudera

Ako želite da riješite konkretne nepravilnosti na koži, onda je korektor prije pudera bolja opcija. Crvenilo, upale, fleke, sitni ožiljci od bubuljica, sve to mnogo bolje izgleda kada se prvo utapka korektor pa se preko toga prebaci tanak sloj pudera. Koža i dalje izgleda prirodno, ništa se ne gomila i ne ostavlja tragove maske. Kremaste teksture su idealne za ovu metodu, posebno ako imate suvu ili dehidriranu kožu, jer se lijepo stope bez zatezanja i bez uvlačenja u linije.

Najveća greška je agresivno blendanje.

Кирил Дмитриев

Svijet

Dmitrijev: Nema odbrane od "orešnika"

o obriše posao koji ste upravo uradili. Korektor se utapkava, ne razmazuje. Neka nijansa bude ista kao puder ili nijansu svijetlija ako želite da neutrališete crvenilo. Tek poslije toga puder sve poveže u jednu ravnu, mekanu površinu.

Korektor poslije pudera

Ako vam je cilj da posvijetlite određene dijelove lica ili da prikrijete tamne podočnjake, tada korektor ide poslije pudera. Puder napravi osnovu, a korektor se precizno stavi samo tamo gdje treba. Tečne teksture su u ovoj fazi mnogo zahvalnije jer se ne pomjeraju i ne razlivaju poslije par sati.

Kod podočnjaka uvijek birajte nijansu mrvicu svijetliju od vašeg tena. Utapkajte je u unutrašnji ugao oka i lagano ka spolja, pa sve fiksirajte transparentnim puderom. Bez ovog fiksiranja nema dugotrajnosti. Ako se preskače, korektor će se skupiti u boricama i samo istaknuti ono što ste pokušali da sakrijete.

Ako volite efekat kakav daju profesionalne fotografije i video snimanja, možete koristiti i takozvanu tehnike pečenja. Korektor, zatim deblji sloj pudera u prahu, čekate minut do dva, pa viškove odstranite četkom. Rezultat je glatka, svijetla površina koja izgleda besprekoran kad god uključite kameru.

Kako kombinuju profesionalci

Prava tajna je da mnoge šminkerke koriste obe metode istovremeno. Kremasti korektor ide prije pudera na veće nepravilnosti, a tečni korektor poslije pudera na podočnjake i dijelove koje želite da posvijetlite. Na taj način lice dobija dimenziju, boja je ujednačena, a šminka izgleda čisto i postojano mnogo duže.

(ona.rs)

puder

šminka

