Djevojka objavila 7 pravila za prvi sastanak i izaziva veliku debatu na internetu

Jedna Njujorčanka je izazvala pravu debatu na internetu nakon što je objavila svoju listu „minimalnih pravila“ kojih se muškarac mora pridržavati na prvom sastanku. Mnogi su je nazvali preterano zahtjevnom, ali ona tvrdi da je u Njujorku sve toliko loše da su pravila postala neophodna.

Rak, kako se koristi na društvenim mrežama, gdje ima više od 22.000 pratilaca, rekla je za Njujork post da je scena upoznavanja u Velikoj jabuci postala „potpuni haos“. Prema njenim riječima, muškarci u Njujorku su najčešće „ili gej, ili previše dobri da bi bili istiniti, ili već potrošeni“.

„Neko iz predgrađa to nikada ne bi razumio“, rekla je. „Kao, najbolji čovjek na svijetu, momak koji djeluje kao savršen par, na kraju se ispostavi kao čisto zlo.“

The Bare Minimum (for men) - First Date



1. Pay the bill (if you split the bill, I will never speak to you again AND I will slander you)

2. Open the door (ALL doors) - I don’t touch doors

3. Let her order first

4. Let her sit in the booth (obviously)

5. Offer to walk her home/to… — Raq (@raqisright) November 19, 2025

Lista od sedam „minimalnih pravila“

Umorna od loših iskustava, sastavila je listu pravila i objavila ih na Xu, gdje je objava brzo skupila preko milion pregleda i izazvala lavinu komentara. Evo njenih „minimalnih“ pravila za prvi sastanak:

Plati račun. (Ako želiš da podjeliš račun, nikada više neću razgovarati sa tobom. I još ću te više klevetati.)

Otvori vrata. (Sva vrata. Ne diram vrata.)

Neka ona prvo naruči.

Neka sjedi u separeu. (Očigledno.)

Ponudi se da je otpratiš kući/do auta/do Ubera - da pokažeš da nisi kukavica.

Ne pominji bivšu, svoju „situaciju“ ili „onu djevojku sa kojom si se nekada dopisivao“.

Pravilo trotoara - ako ga ne znate, to objašnjava zašto ste sami.

Internet je podeljen.

Neki korisnici, posebno žene, podržali su njena pravila, rekavši da su ona elementarna pristojnost. „Prilično jednostavno, a opet tako teško za neke“, napisala je jedna korisnica. „Standardni bonton. Sve ispod ovoga je neprihvatljivo“, dodala je druga.

Ali mnogi su bili ljuti - i zbog pravila i zbog tona. Neki su joj rekli da je problem upravo u tome što je sve nazivala „minimalističkim“, kada je zvučalo kao da postavlja ultimatum. „Smiješno je kako 'minimalistički' stav za muškarce uvijek dolazi sa maksimalnim pravima za žene“, napisao je jedan kritičar.

Drugi je prokomentarisao: „Ne slažem se sa vama, ali ono što me još više muči je ton. Posebno u vezi sa tačkom 2, zvučite kao osoba sa kojom se ne možete poistovetiti.“

Ko je zapravo Rak?

Rak je stekla ime na X-u i Instagramu objavljivanjem provokativnih lista, za koje tvrdi da su neke barem djelimično šala. Ona takođe organizuje događaje upoznavanja i druženja, uključujući i jedan pod nazivom „Make America Hot Again“, gdje ima za cilj da okupi ono što ona naziva „normalnim konzervativcima iz centra grada“.

Iako sebe opisuje kao politički umjerenu, objasnila je da se ne uklapa u te stereotipne konzervativne ideje o tome kako žena treba da živi. „Postoji čitava frakcija konzervativaca koji misle da morate da se udate do 22. godine i da živite na farmi u haljini dok muzete kravu. Ja to jednostavno ne radim“, rekla je.

Njen sljedeći događaj, pod nazivom „Smrt aplikacije za upoznavanje“, održava se ovog mjeseca u Njujorku. Ona kaže da će publika biti raznolika, ali cilj je jednostavan: okupiti ljude koji su „normalni“ i žele da upoznaju nekoga lično.

„To je neka vrsta mješavine. Uglavnom se radi o pronalaženju kul, normalnih konzervativaca. Mi smo kao konzervativci iz Barske stolice... moji prijatelji i ja volimo da pijemo, volimo da se zabavljamo“, rekla je.

(indeks)