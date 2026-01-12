Logo
Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

12.01.2026

17:04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже
Foto: Merve Baydar/Pexels

S dolaskom zimskih temperatura ispod nule, održavanje toplote stopala postaje pravi izazov, naročito za one koji žele da izbjegnu glomazne sportske ili kežual čizme sa krznom.

Ipak, rješenje postoji – i to provjereno decenijama unazad. Riječ je o jednostavnom ruskom triku koji su, prema predanju, koristili i vojnici kako bi se zaštitili od ekstremne hladnoće.

Stručnjaci najprije upozoravaju na važnost pravilnog odabira obuće. Tokom zime treba izbjegavati usku obuću jer ona ometa cirkulaciju krvi i smanjuje sloj vazduha koji d‌jeluje kao prirodna izolacija. Idealno je nositi obuću barem pola broja veću kako bi stopala imala dovoljno prostora i ostala toplija.

Jednako je važno da stopala ostanu suva. Vlažna ili znojava stopala mnogo se brže hlade, što može dovesti do neprijatnog osjećaja hladnoće tokom cijelog dana. Prije obuvanja čizama preporučuje se nanošenje antiperspiranta na stopala, a dodatnu zaštitu pružaju i vodootporni sprejevi za obuću koji sprečavaju prodor snijega i vode.

Ključ cijele priče

Glavna tajna krije se u jednostavnom, ali efikasnom rješenju. Ispod originalnog uloška u čizmama potrebno je postaviti dodatni uložak izrađen od aluminijumske folije. Dovoljno je pratiti oblik postojećeg uloška i prema njemu izrezati foliju. Još bolji učinak pruža posebna reflektujuća folija, dostupna u prodavnicama građevinskog materijala.

Važno je napomenuti da se folija postavlja ispod originalnog uloška, kako bi služila kao izolacija od hladnoće koja dolazi sa tla. Postavljanje folije iznad uloška može uzrokovati kondenzaciju i znojenje stopala, čime se gubi željeni učinak.

Za one koji žele dodatni nivo toplote, preporučuje se zamjena originalnog uloška filcanim, koji još bolje zadržava toplotu. Iako ovaj korak nije neophodan, može značajno povećati udobnost tokom najhladnijih zimskih dana, prenosi Dnevno.hr.

Savjet: Prije nego što krenete u dugu šetnju, isprobajte kako se osjećate sa folijom u obući na kraćoj relaciji kako biste bili sigurni da vam je udobno i da stopalo ne klizi.

