Logo
Large banner

Izbjegnuta tragedija: Stijena teška nekoliko tona pala na put

13.01.2026

17:18

Komentari:

0
Стијена на путу
Foto: Agencije

Na magistralnom putu Višegrad - Brodar – Ustiprača danas se ogromna stijena, teška više tona, obrušila direktno na kolovoz.

Samo pukom srećom u trenutku pada na ovoj dionici nije bilo vozila, čime je izbjegnuta velika tragedija.

sarajevo bascarsija

Hronika

Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

Iako u ovom incidentu niko nije povrijeđen, saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano i uz povećan rizik. Fotografije s mjesta događaja svjedoče o veličini stijene i opasnosti koja trenutno vreba vozače na putevima u istočnom dijelu zemlje.

Nadležne službe uputile su apel svim učesnicima u saobraćaju da voze uz maksimalan oprez, naročito jer najavljeni porast temperatura donosi ubrzano topljenje snijega. Ovakve vremenske prilike drastično povećavaju rizik od novih odrona u usjecima i planinskim predjelima, stoga je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu i pratiti stanje na dionicama kroz kanjone.

Podijeli:

Tagovi:

stijena

Ustiprača

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Policija rasvijetlila krađu, pa pronašli oružje i drogu

3 h

0
Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Svijet

Tramp poručio Irancima: Nastavite!

3 h

0
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Svijet

Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

3 h

0
Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

Republika Srpska

Dodik: Nastupajuća godina da bude godina stabilnosti, uspjeha i zajedništva

3 h

2

Više iz rubrike

Великим залагањем радници "Електро-Бијељине" ТЈ Зворник санирају квар на далеководу

Gradovi i opštine

Velikim zalaganjem radnici "Elektro-Bijeljine" TJ Zvornik saniraju kvar na dalekovodu

4 h

0
Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

Gradovi i opštine

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

4 h

0
Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Gradovi i opštine

Gacko: Skupštinsko rukovodstvo nije u sukobu interesa

5 h

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Gradovi i opštine

U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner