Izbjegnuta tragedija: Stijena teška nekoliko tona pala na put

13.01.2026
17:18
Komentari:0
Na magistralnom putu Višegrad - Brodar – Ustiprača danas se ogromna stijena, teška više tona, obrušila direktno na kolovoz.
Samo pukom srećom u trenutku pada na ovoj dionici nije bilo vozila, čime je izbjegnuta velika tragedija.
Iako u ovom incidentu niko nije povrijeđen, saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano i uz povećan rizik. Fotografije s mjesta događaja svjedoče o veličini stijene i opasnosti koja trenutno vreba vozače na putevima u istočnom dijelu zemlje.
Nadležne službe uputile su apel svim učesnicima u saobraćaju da voze uz maksimalan oprez, naročito jer najavljeni porast temperatura donosi ubrzano topljenje snijega. Ovakve vremenske prilike drastično povećavaju rizik od novih odrona u usjecima i planinskim predjelima, stoga je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu i pratiti stanje na dionicama kroz kanjone.
