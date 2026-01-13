Logo
Large banner

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

Izvor:

ATV

13.01.2026

16:30

Komentari:

0
Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне
Foto: Pexels

Zahvaljujući kontinuiranom radu mehanizacije i zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću "Glog", putni pravci na teritoriji Istočnog Starog Grada su prohodni, a zimske službe ostaju u pripravnosti i u narednom periodu, u skladu sa vremenskim uslovima.

U skladu sa planom zimskog održavanja, prioritetne saobraćajnice su pravovremeno očišćene i osposobljene za bezbjedno odvijanje saobraćaja, a paralelno s tim izvršeno je i čišćenje ostalih lokalnih puteva na području opštine.

илу-влага-прозор-стакло-28092025

Savjeti

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

Zimske službe Javnog komunalnog preduzeća "Glog" tokom prethodnog perioda, usljed snježnih padavina, bile su intenzivno angažovane na čišćenju i održavanju putne infrastrukture na području opštine Istočni Stari Grad.

Opštinska uprava Istočni Stari Grad zahvalila je radnicima preduzeća "Glog" na uloženom trudu i apelovala na građane da i dalje prilagode vožnju zimskim uslovima i poštuju saobraćajne propise.

Podijeli:

Tagovi:

Istočni Stari Grad

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Društvo

Haraju oboljenja slična gripu

4 h

0
Једна особа тешко повријеђена након пада кроз прозор: Свему претходио физички сукоб?

Region

Jedna osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor: Svemu prethodio fizički sukob?

4 h

0
Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Republika Srpska

Karan: Nova godina da donese napredak i blagostanje

4 h

3
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Užas u sportskom kampu: Divlja mačka zaražena bjesnilom napala dijete (12)

4 h

0

Više iz rubrike

Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Gradovi i opštine

Gacko: Skupštinsko rukovodstvo nije u sukobu interesa

5 h

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Gradovi i opštine

U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

5 h

0
Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

Gradovi i opštine

Ukinuta vanredna situacija na području Zvornika

5 h

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Gradovi i opštine

U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner