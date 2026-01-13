Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

Zahvaljujući kontinuiranom radu mehanizacije i zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću "Glog", putni pravci na teritoriji Istočnog Starog Grada su prohodni, a zimske službe ostaju u pripravnosti i u narednom periodu, u skladu sa vremenskim uslovima.

U skladu sa planom zimskog održavanja, prioritetne saobraćajnice su pravovremeno očišćene i osposobljene za bezbjedno odvijanje saobraćaja, a paralelno s tim izvršeno je i čišćenje ostalih lokalnih puteva na području opštine.

Savjeti Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

Zimske službe Javnog komunalnog preduzeća "Glog" tokom prethodnog perioda, usljed snježnih padavina, bile su intenzivno angažovane na čišćenju i održavanju putne infrastrukture na području opštine Istočni Stari Grad.

Opštinska uprava Istočni Stari Grad zahvalila je radnicima preduzeća "Glog" na uloženom trudu i apelovala na građane da i dalje prilagode vožnju zimskim uslovima i poštuju saobraćajne propise.