Karan: Nova godina da donese napredak i blagostanje

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim građanima Republike Srpske pravoslavnu Novu 2026. godinu, poželjevši da je dočekaju u dobrom zdravlju i sreći okruženi svojim najmilijima.

Karan je poželio svim građanima Republike Srpske da pravoslavna Nova godina donese napredak i blagostanje, te da bude godina stabilnosti i prosperiteta.

"Srećno i blagosloveno novo ljeto!", poručio je ministar Karan.

Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati Novu godinu.