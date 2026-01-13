Logo
Karan: Nova godina da donese napredak i blagostanje

Izvor:

SRNA

13.01.2026

16:01

Komentari:

1
Каран: Нова година да донесе напредак и благостање
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim građanima Republike Srpske pravoslavnu Novu 2026. godinu, poželjevši da je dočekaju u dobrom zdravlju i sreći okruženi svojim najmilijima.

Karan je poželio svim građanima Republike Srpske da pravoslavna Nova godina donese napredak i blagostanje, te da bude godina stabilnosti i prosperiteta.

"Srećno i blagosloveno novo ljeto!", poručio je ministar Karan.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Jedinstvo i sabornost - temelj snage Srba

Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati Novu godinu.

Tagovi:

Siniša Karan

Pravoslavna nova godina

Komentari (1)
