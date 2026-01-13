Minić: Jedinstvo i sabornost - temelj snage Srba

Jedinstvo i sabornost su temelj snage srpskog naroda i siguran put ka njegovoj budućnosti, izjavio je premijer Republike Srpske Savo Minić nakon razgovora sa Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim i rmanjskim Sergijem.

Minić je naveo da je danas sa episkopom Sergijem razgovarao o značaju uloge Srpske pravoslavne crkve u očuvanju nacionalnog i duhovnog identiteta srpskog naroda.

"Tokom susreta potvrdili smo opredijeljenost Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve za zajedništvo, međusobno poštovanje i saradnju, kao i spremnost da se ta saradnja nastavi u interesu naroda i opšteg dobra", objavio je Minić na društvenoj mreži "Instagram".