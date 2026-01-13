Cvijanović poručila Ceriću: Bosanska pravoslavna crkva nikada nije i nikada neće postojati

Bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić poziva na osnivanje bosanske pravoslavne crkve. Bivši reisul - ulema, musliman, želi da određuje okvir pravoslavnim vjernicima u BiH, kakva provokacija, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Ovo je podmukao udar na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike, i to u danima kada proslavljamo najradosniji hrišćanski praznik - Božić. Umjesto čestitke - uvreda. Umjesto tolerancije", napad na vjerske slobode. Umjesto poruke mira - opasna provokacija", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Cvijanovićeva dodaje da je ovo jedan u nizu sarajevskih napada na identitet i prava pravoslavnih Srba.

"Jedan dan nam osporavaju praznike, drugi dan nadležnosti i institucije, a sada su udarili i na slobodu vjeroispovijesti. Poručujem Ceriću da bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala i da nikada neće postojati, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi", dodaje Cvijanović.