Logo
Large banner

Cvijanović poručila Ceriću: Bosanska pravoslavna crkva nikada nije i nikada neće postojati

13.01.2026

15:31

Komentari:

1
Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати
Foto: SRNA

Bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić poziva na osnivanje bosanske pravoslavne crkve. Bivši reisul - ulema, musliman, želi da određuje okvir pravoslavnim vjernicima u BiH, kakva provokacija, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Ovo je podmukao udar na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike, i to u danima kada proslavljamo najradosniji hrišćanski praznik - Božić. Umjesto čestitke - uvreda. Umjesto tolerancije", napad na vjerske slobode. Umjesto poruke mira - opasna provokacija", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Cvijanovićeva dodaje da je ovo jedan u nizu sarajevskih napada na identitet i prava pravoslavnih Srba.

Eпископ Сергиј

Republika Srpska

Dodik sa episkopom Sergijem: SPC kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda

"Jedan dan nam osporavaju praznike, drugi dan nadležnosti i institucije, a sada su udarili i na slobodu vjeroispovijesti. Poručujem Ceriću da bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala i da nikada neće postojati, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi", dodaje Cvijanović.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

Republika Srpska

Dodik sa episkopom Sergijem: SPC kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda

1 h

2
Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

Republika Srpska

Ković: Hrišćanstvo u BiH mnogo starije od islama

1 h

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Vlada Srpske: 147,7 miliona KM za prioritetne projekte u 2026. godini

1 h

0
Нерић демантовао дио текста АТВ-а: Истрага о паљењу возила предсједника Скупштине још у току

Republika Srpska

Nerić demantovao dio teksta ATV-a: Istraga o paljenju vozila predsjednika Skupštine još u toku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

16

30

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

16

25

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

16

16

Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

16

12

Haraju oboljenja slična gripu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner