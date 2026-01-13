Vlada Srpske: 147,7 miliona KM za prioritetne projekte u 2026. godini

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini sa raspodjelom sredstava.

U Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu u okviru ''Ostale budžetske potrošnje'' na poziciji ''Javne investicije'' planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 147.740.700,00 KM. Prioritetni projekti za finansiranje iz dijela navedenih budžetskih sredstava u 2026. godini su:

1) "Realizacija kapitalnih i infrastrukturnih projekata na području grada Laktaši" - nosilac projekta Grad Laktaši, u iznosu od 11.100.000,00 KM;

2) "Podrška u finansiranju infrastrukturnih projekata na području grada Zvornik" - nosilac projekta Grad Zvornik, u iznosu od 13.000.000,00 KM;

3) "Podrška u finansiranju infrastrukturnih i kapitalnih projekata na području opštine Bratunac“" - nosilac projekta Opština Bratunac, u iznosu od 6.000.000,00 KM;

4) "Podrška u finansiranju projekata na području grada Doboj" - nosilac projekta Grad Doboj, u iznosu od 17.000.000,00 KM;

5) "Izgradnja objekta Policijske stanice Srbac"- nosilac projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u iznosu od 1.500.000,00 KM;

6) "Rehabilitacija magistralnog puta prvog reda M-I 102 Srbac - Razboj i regionalnog puta RII 2505, dionica Razboj - Laktaši" - nosilac projekta Javno preduzeće Putevi Republike Srpske u iznosu od 15.213.193,60 KM;

Usvajanjem ove odluke u Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu u okviru "Ostale budžetske potrošnje" na poziciji "Javne investicije" ostaće na raspolaganju 83.927.506,40 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem lica za podršku učenicima sa smetnjama u razvoju, u kalendarskoj 2026. godini.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva na potrošačkoj jedinici Osnovne škole na budžetskoj stavci Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa, za period januar‐decembar 2026. godine u iznosu od 5.607.950,70 KM, za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa nadležnim institucijama do početka školske 2026/2027. godine izvrši detaljnu analizu efekata angažovanja asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama i školama za djecu sa smetnjama u razvoju, te da u skladu sa dobijenim rezultatima analize izvrši izmjenu zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava budžetskom korisniku Osnovne škole za period 1.1 – 31.12.2025. godine, u ukupnom iznosu od 355.404,54 KM i to sa pozicije:

Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata u iznosu od 90.372,00 KM i Izdaci za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 265.032,54 KM.

Kada je riječ o izdacima za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada sredstva se raspodjeljuju na sljedeći način: OŠ "Stefan Dušanić" Teslić, sanacija krova – 60.372,00 KM i OŠ "Petar Mećava" Kostajnica, sanacija škole - 30.000,00 KM.

Izdaci za nabavku postrojenja i opreme u iznosu odnose se na: OŠ "Branislav Nušić", Banjaluka - nabavka kotla - 69.468,75 KM, OŠ "Vuk Karadžić", Novi Grad - nabavka kotla - 65.250,00 KM, OŠ „Georgios A. Papandreu“, Aleksandrovac - nabavka kotla - 51.008,58 KM, OŠ "Josif Pančić", Oštra Luka, Kozice – 43.305,21 KM i OŠ "Aleksa Šantić", Ugljevik – nabavka kotla – 36.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 1.1 – 31.12.2025. godine, u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, u iznosu od 49.300,00 KM, na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi.

JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, posjeduje Školsku ekonomiju na kojoj učenici poljoprivredne struke obavljaju praktičnu nastavu. Ekonomija posjeduje farmu goveda od 30 grla, gdje se obavlja praktična nastava za veterinarske tehničare od prve do treće godine.

Učenici aktivno učestvuju u svim segmentima poljoprivredne i stočarske proizvodnje, muže krava, njege i ishrane stoke, te na taj način, kroz praktičan rad stiču potrebna znanja iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje.Ovaj praktični obrazovni proces služi i za obezbjeđivanje dovoljnih količina kvalitetne stočne hrane i sijena za ishranu krava.

Međutim, priključne mašine, koje su trenutno u upotrebi, su stare i u veoma lošem stanju, a upotreba postojeće prese za sijeno zahtijeva angažovanje dodatne radne snage za utovar i skladištenje bala sijena, što dodatno poskupljuje proizvodnju.

- Nabavkom silo kombajna i drljače omogućilo bi unapređenje proizvodnog procesa i priliku da se učenici upoznaju sa radom savremenije mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji - saopšteno je iz Vlade Srpske.

Nabavkom navedene mehanizacije ostvarili bi se višestruki pozitivni efekti u radu JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina.