Nerić demantovao dio teksta ATV-a: Istraga o paljenju vozila predsjednika Skupštine još u toku

Izvor:

ATV

13.01.2026

12:46

Нерић демантовао дио текста АТВ-а: Истрага о паљењу возила предсједника Скупштине још у току
Foto: PSS

Odbornik u Skupštini opštine Rogatica Dragan Nerić i novi povjerenik opštinskog odbora Pokreta Sigurna Srpska u pisao je ATV-u i demantovao naša pisanja bez da je konkretno naveo o čemu se radi.

U mejlu koji nam je stigao on ističe da se radi o "netačnim navodima" za "djela koja mu stavljaju na teret". Sa njegovih društvenih mreža, a ne iz "demantija" mogli smo da saznamo da se referiše na dio teksta koji smo objavili juče, te na događaj od 9. februara 2024. godine.

Нерић Станивуковић

Republika Srpska

Stanivuković ima novog odbornika, hapšen zbog sumnje da je zapalio auto predsjedniku Skupštine Rogatica

Podsjećamo, tada su mediji pisali da je Nerić telefonski prijetio predsjedniku Skupštine opštine Siniši Jankoviću (SNSD). Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo ocijenio je da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela, već prekršaja.

Kako je Nerić objavio na društvenim mrežama, on je dobio rješenje kojim se oslobađa odgovornosti.

"Povodom netačnih navoda koji se i dalje objavljuju na pojedinim internet portalima, a kojima se meni, Draganu Neriću, stavlja na teret radnja za koju ne snosim odgovornost, dužan sam da se obratim medijima radi tačnog i potpunog informisanja. Pravnosnažnim rješenjem nadležnog suda utvrđeno je da nisam odgovoran, odnosno da nisam počinio djelo koje se u spornim objavama i dalje neosnovano pripisuje. Uprkos postojanju sudske odluke, pojedini mediji nastavljaju da objavljuju netačne i obmanjujuće informacije, ignorišući relevantne činjenice i sudsku odluku. Ovim putem zahtijevam da se sporni sadržaji usklade sa istinom i važećom sudskom odlukom, te da se objavi ispravka i ovaj demant u skladu sa profesionalnim i zakonskim obavezama medija", naveo je on u svoj demantiju.

Hapšen zbog sumnje da je zapalio auto predsjedniku Skupštine Rogatica

Kako smo pisali u istom tekstu, Nerić je bio priveden zbog sumnje da je zapalio automobil Jankoviću. Incident se dogodio u noći s 20. na 21. mart 2025. oko 2:30 sati.

Nakon informativnog razgovora, Dragan Nerić je pušten na slobodu, a tada je rekao da nije on zapalio navedeni automobil.

Kako je potvrđeno ATV-u, istraga u ovom predmetu (Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari) je još u toku.

