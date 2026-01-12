Logo
Jasna poruka institucija Srpske: Srbi u sistemu odbrane nisu sami

Izvor:

ATV

12.01.2026

19:04

Komentari:

0
Foto: ATV

Srbi u sistemu odbrane nisu sami jer iza njih stoje institucije Srpske, jedna je od poruka sa tradicionalnog božićnog prijema u banjalučkoj kasarni Kozara.

"Mi Srbi u sistemu odbrane smo odlučni da branimo mir i stabilnost i bezbijednost, ali isto tako da njegujemo našu tradiciju i naše pravoslavne običaje. Šaljemo poruku da Republika Srpska, nije nastala da bi nestala ona je nastala kako bi vječno trajala i to dugujemo našim najboljim srpskim sinovima koji su ugradili svoje živote u temelje Republika Srpska", rekao je zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.

Prijemu je prisustvovalo i rukovodstvo Republike Srpske. Kažu – najvažnije je očuvati stabilnost i mir, uprkos ratnim porukama koje svakodnevno dolaze iz Federacije BiH.

"Cijenimo ulogu naših ljudi koji se nalaze u sistemu odbrane i cijenimo činjenicu da oni razumiju da smo mi zajedno i da postoji neraskidiva veza između onog što su institucije i Republika Srpska i svih onih predstavnika, koji djeluju na nivou BiH bez obzira koja je pozicija tamo i to je nešto što ćemo nastaviti da njegujemo. Suština Republika Srpska leži u činjenici okupljanja i jedinstvenog rada", ističe srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Pripadnici srpske komponente u oružanim snagama su nasljednici i čuvaju sjećanje na Vojsku Republike Srpske, časnu, poštenu, ona koja brani ovaj narod, koja nije ogrezla u zločinima, već je bila usmjerena da što prije uspostavi stabilnost i mir i osigura politički sistem koji smo dobili putem Dejtona", istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Svaki put poruka mira Božić je najradosniji praznik i mi ćemo ga slaviti, slavićemo i rođendan Republike i sve ono što je vezano za našu kulturu istoriju i tradiciju", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Poruka Božića jeste poruka mira mi smo ovde sabrani i ove godine istu tu poruku ne promovišemo nego da na našim djelima poručimo da u našim djelima će biti djela mira istinskog poštovanja prema svima", ističe Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije.

Prethodno je u Crkvi Svetih novomučenika jasenovačkih služena liturgija. Prijem su organizovali zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva pri ministarstvu.

