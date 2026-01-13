Logo
U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

13.01.2026

15:14

Foto: Pexels

U Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru od četvrtka, 15. januara, biće zabranjene posjete pacijentima, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove.

"Posjete se zabranjuju zbog pogoršane epidemiološke situacije povezane sa respiratornim zaraznim bolestima", navedeno je u saopštenju.

Gradovi i opštine

