U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

13.01.2026
15:14
Komentari:0
U Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru od četvrtka, 15. januara, biće zabranjene posjete pacijentima, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove.
"Posjete se zabranjuju zbog pogoršane epidemiološke situacije povezane sa respiratornim zaraznim bolestima", navedeno je u saopštenju.
