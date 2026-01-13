Kako da uvijek odaberete dobar komad mesa?

Puno je nedoumica o tome kako da izaberete najsvježiji komad mesa u prodavnici, a iskusni mesar otkrio šta je najvažnije pri izboru.

Kada sljedeći put krenete u nabavku, imajte u vidu da je jedna stvar ključna kada birate dobar komad mesa. Bilo da meso kupujete u velikim trgovinskim lancima ili u mesari u kraju, uvijek se pitate da li ste odabrali najbolji komad.

U posljednje vrijeme mnogo je nedoumica oko toga šta jedemo, pa vam zato otkrivamo kako da uočite razliku između neispravnog i svježeg mesa.

Iskusni mesari kažu da se svježe meso kupuje nosom i okom. Prilikom kupovine obratite pažnju na boju, miris i teksturu mesa, a u kratkom pregledu u nastavku Aleksandar Ivanović, mesar, otkriva na šta posebno treba da obratite pažnju kad kupujete određene vrste mesa.

Pileće meso

Sveža piletina treba da bude normalnog mirisa, svetle boje i ne sme da bude tamna oko kostiju, jer je to znak da je stara. Ako je prsna kost mekana i savitljiva, tada je reč o mladoj živini.

Svinjsko meso

Kad kupujete svinjsko meso vodite računa da bude svetloružičaste boje, jer je to znak da je sveže. Crvena boja mesa ukazuje na to da je meso staro. Takođe, sveža svinjetina je čvrste, fino protkane strukture i ne sme da bude lepljiva ili sivkasta.

Najviše podvala u mlevenom mesu

Najviše nedoumica imamo prilikom kupovine mlevenog mesa, jer ne znamo šta nam sve mesari u njega podvaljuju. Međutim, i to može lako da se riješi ako se pridržavate jednog pravila.

"Nikad ne kupujte izloženo i gotovo samleveno meso, jer je pitanje koliko tu zapravo uopšte ima čistog mesa. Uvijek tražite od mesara da vam ga samelje pred vašim očima i tako ćete znati šta kupujete. Ovo možda jeste malo skuplja varijanta, ali je bezbednija", savetuje Ivanović.

Juneće meso

Ako je junetina svježa, odmah će vam u oči upasti njena lijepa crvena boja i čvrsta tekstura. Treba da bude prošarana sitnim, a ne debelim žilicama. Grube i žute masne žile upućuju na to da je meso vjerovatno od starijeg grla. Ako na komadu junetine primetite primese sive ili crne, ne kupujte je, jer je sumnjivog kvaliteta.

Jagnjeće meso

Sveža i kvalitetna jagnjetina je ružičaste boje, a meso je čvrsto i elastično. Kad ga pritisnete prstom, odmah će se vratiti u početni položaj. Ova vrsta mesa ima specifičan miris, a da li je prethodno bila zamrznuta prepoznaćete baš po tome što miriše manje od svježe ili uopšte nema nikakav miris.

(b92)