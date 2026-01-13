Logo
Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

Izvor:

ATV

13.01.2026

11:24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура
Foto: RTRS

Na Sokocu još nije otoplilo. Mjerenje RHMZ-a u 10 časova kaže da se mještani smrzavaju na -7, dok je u Banjaluci ugodnih šest stepeni.

Nije Sokolac jedini u "debelom minusu". Još nije otoplilo ni u Rudu, gdje je izmjereno -5, a ništa bolje nije ni u Gacku i Han Pijesku koji su i dalje u minusu od četiri stepena. U Višegradu je minus 3, u Srebrenici minus 2 kao i u Foči i Bileći, dok je u Novom Gradu i Šipovu izmjereno minus 1.

Jedan stepen iznad nule izmjereno je u Doboju i Prijedoru, dok je u Zvorniku, Mrkonjić gradu, Srcu i Trebinju izmjereno 2 stepena . Četiri stepena izmjerena su u Bijeljini, Kneževu i Ribniku.

Prvog dana Pravoslavne Nove godine očekuje nas nevjerovatnih 12 stepeni.

