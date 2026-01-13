Logo
Uvećana davanja za Boračku organizaciju

SRNA

13.01.2026

Foto: ATV

Opština Oštra Luka u protekloj godini povećala je budžetski grant za opštinsku Boračku organizaciju za 12,85 odsto, odnosno sa 44.040 KM na 49.700 KM.

Odluku o uvećanju donio je načelnik opštine u skladu sa zahtjevom opštinske Boračke organizacije, objavila je Opštinska uprava.

Grant u budžetu za ovu godinu približan je prošlogodišnjem i iznosi 48.400 KM.

Za ovu godinu Opština Oštra Luka u planu kapitalnih investicija ima pet projekata, među kojima je spoljašnje uređenje zgrade u kojoj su sala Skupštine opštine i spomen-soba poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Vrijednost projekta je 129.000 KM, stavka je uvrštena u budžet opštine za ovu godinu i radi se o vlastitim sredstvima, bez kredita i eksternih izvora finansiranja.

Budžet opštine za ovu godinu iznosi 3.943.125 KM.

