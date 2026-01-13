Uvećana davanja za Boračku organizaciju

Izvor:
Opština Oštra Luka u protekloj godini povećala je budžetski grant za opštinsku Boračku organizaciju za 12,85 odsto, odnosno sa 44.040 KM na 49.700 KM.
Odluku o uvećanju donio je načelnik opštine u skladu sa zahtjevom opštinske Boračke organizacije, objavila je Opštinska uprava.
Grant u budžetu za ovu godinu približan je prošlogodišnjem i iznosi 48.400 KM.
Za ovu godinu Opština Oštra Luka u planu kapitalnih investicija ima pet projekata, među kojima je spoljašnje uređenje zgrade u kojoj su sala Skupštine opštine i spomen-soba poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Vrijednost projekta je 129.000 KM, stavka je uvrštena u budžet opštine za ovu godinu i radi se o vlastitim sredstvima, bez kredita i eksternih izvora finansiranja.
Budžet opštine za ovu godinu iznosi 3.943.125 KM.
