Danas suvo uz porast temperature

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i uglavnom suvo uz porast temperature, a veoma slabe padavine samo su ponegdje moguće.
Veoma slaba kiša moguća je ponegdje na zapadu i jugu, a na planinama će provijavati slab snijeg. Na istoku i sjeveru promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Tokom dana na sjeveru i zapadu biće vjetrovito, ali će do večeri vjetar početi da slabi.
Najviša dnevna temperatura vazduha od tri stepena na istoku do 10 ponegdje u Krajini, u višim predjelima na istoku od minus jedan stepen Celzijusov.
U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, a na jugozapadu je zabilježena slaba rosulja, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najhladnije jutros je bilo na Sokocu gdje je u 7.00 časova izmjereno minus devet stepeni, zatim na Bjelašnici, Han Pijesku i u Rudom minus sedam.
Temperatura u ostalim mjestima: Bugojno minus šest, Višegrad minus pet, Srebrenica, Foča, Drvar, Sanski Most i Zenica minus četiri, Prijedor, Čemerno i Sarajevo minus tri, Mrakovica, Novi Grad, Srbac i Tuzla minus dva, Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Doboj nula, Livno i Mostar jedan, Kneževo dva, Drinić četiri, Ribnik pet i Bihać osam stepeni Celzijusovih.
Visina snijega na Čemernu je 51 centimetar, na Han Pijesku 38, u Kneževu 36, na Mrakovici 35, u Driniću 26, u Šipovu 25, u Mrkonjić Gradu i na Sokocu 23, u Foči 22, u Ribniku 19, u Bijeljini, Doboju, Rudom 16, u Srebrenici 15, u Novom Gradu 10, u Banjaluci i Višegradu osam, u Prijedoru šest i u Srpcu četiri centimetra.
