Uhapšen maloljetnik u Marijupolju zbog špijunaže za Ukrajinu

Izvor:

RT Balkan

13.01.2026

09:37

Osnovna ciljna grupa ukrajinskih regrutera jeste omladina, uključujući i maloljetna lica, koja ne posjeduju osnovna pravna znanja i ne shvataju težinu djela koja čine, a za koja je predviđena stroga kazna, sve do doživotnog lišavanja slobode, upozorili su u FSB-u.

Priveden je maloljetnik koji je za potrebe ukrajinske obavještajne službe prikupljao podatke o lokaciji vojnih jedinica Oružanih snaga Ruske Federacije u Marijupolju. Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog državne izdaje, saopštava Centar za odnose s javnošću FSB Rusije.

Kako se navodi u saopštenju službe, utvrđeno je da je maloljetno lice putem mesindžera stupilo u kontakt sa predstavnicima Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine i da je, po njihovom nalogu, prikupljalo informacije o lokacijama na kojima su raspoređene jedinice Oružanih snaga Ruske Federacije na teritoriji grada Marijupolja.

film филм

Kultura

Raspisan poziv za statiste u filmu "Linija", snimanje na Romaniji

Istražno odjeljenje Uprave FSB Rusije za Donjecku Narodnu Republiku pokrenulo je krivični postupak po članu 275 Krivičnog zakonika Rusije "veleizdaja".

FSB Rusije je ponovo skrenula pažnju na to da ukrajinske specijalne službe ne smanjuju aktivnost traženja potencijalnih izvršilaca preko interneta radi sprovođenja obaveštajno-diverzantskih aktivnosti s ciljem nanošenja štete Rusiji.

"Osnovna ciljna grupa ukrajinskih regrutera jeste omladina, uključujući i maloljetna lica, koja ne posjeduju osnovna pravna znanja i ne shvataju težinu djela koja čine, a za koja je predviđena stroga kazna, sve do doživotnog lišavanja slobode", upozorili su u FSB-u.

