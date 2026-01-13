U NATO-u smatraju da će napad na Grenland biti kraj Alijanse

U NATO-u smatraju da bi američki napad na Grenland značio kraj Alijanse, piše „Politiko“, pozivajući se na neimenovanog diplomatu NATO-a.

Prema pisanju lista, otvoreni napad Sjedinjenih Američkih Država na Grenland bio bi neviđen.

„Nijedna odredba u osnivačkom sporazumu Alijanse iz 1949. godine ne predviđa napad na jednog saveznika NATO-a od strane drugog... To bi značilo kraj Alijanse“, istakao je diplomata.

List istovremeno navodi i da u Evropskoj uniji ne vjeruju da će SAD upotrebiti vojnu silu da bi zauzele Grenland.

„Diplomate EU generalno ne vjeruju da će SAD upotrebiti vojnu silu da zauzmu Grenland, ali se slažu da će Tramp nešto dobiti od pritiska – ili barem jače evropsko vojno prisustvo“, navodi se u članku.

Grenland je dio danskog kraljevstva. Međutim, predsjednik SAD Donald Tramp je više puta izjavljivao da ostrvo treba da postane dio Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbjednost. Američki lider nije obećao da neće koristiti vojnu silu za uspostavljanje kontrole nad Grenlandom, a nije odgovorio ni da li mu je važnije ostrvo ili očuvanje NATO-a.

Danske i grenlandske vlasti upozorile su Ameriku da ne zauzima ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. U januaru su zemlje Evropske unije razmatrale moguću reakciju ukoliko se američke pretnje Grenlandu pokažu realnim.

(sputnik srbija)