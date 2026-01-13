Član 42. Ugovora o EU rizična opcija, nije kao NATO

Prorektor Univerziteta odbrane i bezbjednosti Gordan Akrap komentarisao je opcije koje su pred Danskom zbog Grenlanda, ali i o ozbiljnosti američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Mislim da o mogućoj agresiji SAD-a na Grenland ne treba razmišljati previše ozbiljno"

Komentirao je i pretenzije SAD-a prema Grenlandu.

"Moguća oružana agresija SAD-a na Grenland je vrlo, vrlo neizvjesna i mislim da uopšte ne treba razmišljati o tome previše ozbiljno. Predsjednik Tramp je takav i tako razmišlja da će on to radije kupiti nego što će izložiti vojsku. Američka vojska je već tamo", rekao je.

"Ali da će Danska i neke druge države sasvim sigurno razmišljati o nekim odgovorima na razini EU-a, to je u svakom slučaju pozitivno. Ako Danska odluči aktivirati članak 42. Ugovora o Evropskoj uniji, onda su zemlje članice obvezne pružiti svu pomoć u obrani, sigurnosti i zaštiti teritorijalnog suvereniteta Danske, a to je onda ozbiljan izazov za EU i NATO."

Razlike između članka 42. Ugovora o Evropskoj uniji i članka 5. NATO-a

Objasnio je sličnosti i razlike između članka 42. Ugovora o Evropskoj uniji i članka 5. NATO-a. "Članak 42. je obvezujući, a članak 5. otvara mogućnost državama članicama da možda i ne učestvuju u odgovoru", dodao je.

Osvrnuo se i na ulaganja u Hrvatsku vojsku. "To je izazovno, ali nužno i potrebno. Treba jasno reći da vojska ne brani sama državu. Država se brani mnogim drugim instrumentima. Izdvajanja za sigurnost su nužna ako želi iskoristiti potencijal koji joj se otvara", naglasio je.