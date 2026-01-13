Logo
Član 42. Ugovora o EU rizična opcija, nije kao NATO

Izvor:

13.01.2026

08:09

Foto: Tanjug/AP/Michel Euler

Prorektor Univerziteta odbrane i bezbjednosti Gordan Akrap komentarisao je opcije koje su pred Danskom zbog Grenlanda, ali i o ozbiljnosti američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Mislim da o mogućoj agresiji SAD-a na Grenland ne treba razmišljati previše ozbiljno"

Komentirao je i pretenzije SAD-a prema Grenlandu.

"Moguća oružana agresija SAD-a na Grenland je vrlo, vrlo neizvjesna i mislim da uopšte ne treba razmišljati o tome previše ozbiljno. Predsjednik Tramp je takav i tako razmišlja da će on to radije kupiti nego što će izložiti vojsku. Američka vojska je već tamo", rekao je.

Мете Фредериксен

Svijet

Danska pristala na razgovore oko Grenlanda sa Amerikancima

"Ali da će Danska i neke druge države sasvim sigurno razmišljati o nekim odgovorima na razini EU-a, to je u svakom slučaju pozitivno. Ako Danska odluči aktivirati članak 42. Ugovora o Evropskoj uniji, onda su zemlje članice obvezne pružiti svu pomoć u obrani, sigurnosti i zaštiti teritorijalnog suvereniteta Danske, a to je onda ozbiljan izazov za EU i NATO."

Razlike između članka 42. Ugovora o Evropskoj uniji i članka 5. NATO-a

Objasnio je sličnosti i razlike između članka 42. Ugovora o Evropskoj uniji i članka 5. NATO-a. "Članak 42. je obvezujući, a članak 5. otvara mogućnost državama članicama da možda i ne učestvuju u odgovoru", dodao je.

Osvrnuo se i na ulaganja u Hrvatsku vojsku. "To je izazovno, ali nužno i potrebno. Treba jasno reći da vojska ne brani sama državu. Država se brani mnogim drugim instrumentima. Izdvajanja za sigurnost su nužna ako želi iskoristiti potencijal koji joj se otvara", naglasio je.

