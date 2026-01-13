Logo
Najviši komandant britanske vojske: Vojni vrh priznaje da država nema plan za odbranu u slučaju rata

13.01.2026

07:32

Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата
Foto: Youtube / Printscreen

Komandant britanskog generalštaba maršal Sir Ričard Najton otkrio je juče pred poslanicima na saslušanju da Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno nema nacionalni plan odbrane niti razrađene procedure za mobilizaciju zdravstvenog sistema u slučaju opšteg rata u Evropi.

Prema njegovim riječima, Ujedinjeno Kraljevstvo nema razrađen plan odbrane države u slučaju rata, uključujući i način na koji bi Nacionalna zdravstvena služba mobilisala ljekare i medicinske sestre za zbrinjavanje masovnih žrtava.

On je time potvrdio raniji izvještaj britanskog Skaj Njuz star gotovo dvije godine, i to u trenutku pojačanih upozorenja na prijetnju sukoba s Rusijom, dok Donald Tramp javno iznosi poruke o mogućem prisvajanju Grenlanda.

Tokom saslušanja pred poslanicima u ponedjeljak, Najton je takođe potvrdio da Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva nema dovoljno sredstava da pokrije postojeći program nabavke opreme i dodatne ambicije zacrtane u sveobuhvatnoj reviziji odbrane objavljenoj u junu.

"Još nismo kompletirali nacionalni plan odbrane", priznao je Najton odgovarajući na pitanje člana odbora za odbranu iz Liberalno-demokratske stranke Majka Martina da li bi takav plan trebalo da postoji.

Iako je izbjegao direktno da govori o budžetskom manjku i nije želio koristiti riječ "rezovi", priznao je da su među opcijama koje se razmatraju upravo smanjenje ili usporavanje određenih vojnih programa.

Tokom višesatnog saslušanja pred odborom za odbranu često je zvučao frustrirano, upozoravajući poslanike da mu ne "stavljaju riječi u usta" dok su ga ispitivali o navodima da je premijera još prije Božića upozorio na rupu od 28 milijardi funti u budžetu odbrane u naredne četiri godine, koja bi bez dodatnog novca zahtijevala znatne uštede, prenosi Kliks.

