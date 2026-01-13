Grenland rekao "NE" Trampu

Predsjednik SAD-a Donald Tramp sklon je mogućnosti američkih udara na Iran kao kazni za, kako smatra, ubijanje demonstranata, ali još nije donio konačnu odluku i istovremeno razmatra iranske prijedloge za pregovore, rekao je za Aksios zvaničnik Bijele kuće s direktnim saznanjima.

Tramp je ranije zaprijetio iranskom režimu vojnim udarima ako bezbjednosne snage nastave s nasiljem nad demonstrantima. Ipak, ostaje neizvjesno da li bi američki napadi zaista promijenili situaciju u Teheranu. Očekuje se da će Tramp u utorak o različitim opcijama razgovarati sa svojim najvišim timom za nacionalnu bezbjednost.

Kako su tokom vikenda stizali izvještaji da su u obračunu vlasti ubijene stotine demonstranata, Tramp je novinarima rekao da Iran „počinje prelaziti“ njegovu crvenu liniju.

Ako bi naredio udare, oni bi, prema izvorima, vjerojatno bili usmjereni na dijelove režima povezane s unutrašnjom bezbjednošću, za koje se smatra da su odgovorni za represiju.

Diplomatija i dalje na stolu

Istovremeno, Trampov izaslanik Stiv Vitkof bio je u kontaktu s iranskim ministrom spoljnih poslova oko diplomatskog puta koji bi uključivao obnovu nuklearnih pregovora.

U petak su se, prema izvoru upoznatom sa sastankom, potpredsjednik Džejdi Vens, američki državni sekretar Marko Rubio te ključni zvaničnici Savjeta za nacionalnu sigurnost sastali kako bi pripremili popis opcija koje će predstaviti Trampu. Te se opcije, kako navodi izvor, kreću od diplomatije do vojnih udara.