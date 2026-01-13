Logo
Novi problem u Bijeljini: Jedan kotao popravljen, ali sada ne odgovara ugalj

SRNA

13.01.2026

10:05

0
Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Jedan kotao Gradske toplane u Bijeljini je popravljen, a za drugi se nadaju da će do večeri takođe biti stavljen u funkciju, ali sada ističu da imaju ugalj koji nije odgovarajući.

"Mi, bez odgovarajućeg uglja koji trenutno nemamo, ne možemo napraviti isporuku toplotne energije", rekao je Srni direktor Gradske toplane Goran Vučković.

Prema njegovim riječima, bez odgovarajućeg uglja, koji 15-ak dana ne mogu da dobiju iz Ugljevika, ne mogu da rade.

"Ne možemo bez tog uglja da zagrijavamo prostore korisnika", rekao je Vučković.

Vučković je i u subotu, 10. januara, u obraćanju medijima, zajedno sa dobavljačem uglja i gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem, ukazao na tešku situaciju, kvarove, nedostatak uglja.

Kao dobru vijest, tada je istakao da ponovo rade oba kotla, koji su odmah potom imali kvar. Tada je i rečeno da je nabavljena određena količina uglja, ali da nije zadovoljavajućeg kvaliteta.

Međutim, data su obećanja da će radijatori biti topli u stanovima, koji nisu čestito zagrijani od 15. oktobra.

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik juče su se oglasili saopštenjem u kojem su naveli da nemaju zaključen ugovor sa Gradskom toplanom Bijeljina, niti prema tom preduzeću imaju bilo kakve poslovne ili ugovorne obaveze.

"Samim tim, problemi u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja u Bijeljini ne mogu i ne smiju biti dovođeni u vezu sa RiTE", navedeno je u saopštenju.

Istupe gradonačelnika Petrovića nazvali su kontinuiranom i besramnom politizacijom problema u Gradskoj toplani, uz pokušaj da se odgovornost za dugogodišnje kvarove i nefunkcionalan sistem prebaci na RiTE.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nedavno je najavio nastavak "pritiska na dobavljače", kritikovao energetski sistem, advokate, vlasnike stanova u Bijeljini, ali nije odgovorio na pitanje zašto ugalj nije nabavljen prije sezone grijanja.

Obraćanje je iskoristio da korisnicima gradskog grijanja ukaže da treba da budu solidarniji i da počnu da se griju na toplotne pumpe.

Bijeljina

grijanje

Toplana

