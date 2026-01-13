Logo
Merc: Režim u Iranu je na kraju svog postojanja

Izvor:

Agencije

13.01.2026

11:08

Komentari:

0
Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања
Foto: Tanjug / AP

Kancelar Njemačke Fridrih Merc izjavio je da se iranski režim nalazi "na kraju svog postojanja".

- Ako režim može da se drži vlasti samo nasiljem, onda je efikasno završen. Pretpostavljam da sada svjedočimo posljednjim danima i nedjeljama ovog režima - rekao je Merc tokom posjete Indiji, preneo je "Tagesšau".

Merc je osudio "brutalnost" iranskih snaga bezbjednosti nad mirnim demonstrantima i pohvalio hrabrost građana koji zahtijevaju slobodu.

Ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Vadeful opisao je Iran kao "nepravedni režim" i pozvao je na oštrije sankcije protiv rukovodstva Teherana, uključujući uvrštavanje na listu sankcija EU protiv terorizma.

Vadeful je naveo da Njemačka i SAD rade na zajedničkoj deklaraciji zemalja G7 u znak solidarnosti sa iranskim narodom.

Protesti u Iranu traju više od dvije nedjelje, a pokrenuti su ekonomskom krizom.

Prema procjenama organizacija za ljudska prava, od početka demonstracija poginulo je najmanje 648 ljudi, uključujući 505 demonstranata i 133 pripadnika snaga bezbjednosti, dok je više od 10.000 osoba uhapšeno.

Zbog blokade interneta i telekomunikacija, informacije trenutno ne mogu da budu nezavisno provjerene.

