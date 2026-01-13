Logo
"Don": Zdravstvene usluge za pojedine kategorije poskupjele i preko 170 odsto

ATV

13.01.2026

12:03

0
Dok se u javnosti vodi rasprava o poskupljenju mrežarine od 10 odsto, gotovo nezapaženo je prošla činjenica da su zdravstvene usluge u Republici Srpskoj od 01.01.2026. godine za pojedine kategorije poskupjele i preko 170 odsto, navode iz Udruženja za zaštitu potrošača "Don".

"Novim cjenovnikom zdravstvenih usluga povećane su participacije koje se sada u apsolutnom iznosu iskazuju za preglede doktora medicine, specijaliste i supspecijaliste, bolničke dane na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i za usluge radiološke dijagnostike poput kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance. (18.12.2025.god. Pravilnik o visini i načinu plaćanja participacije, Sl.gl.115/25)", navode iz ovog Udruženja.

Udruženje "DON"

zaštita potrošača

