RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

Povodom aktiviranja klizišta u zoni Vujići–Falčići, usljed nepovoljnih vremenskih uslova (obilnih kiša i snijega), došlo do pokretanja kliznih procesa, te je pomenuta dionica puta zatvorena za saobraćaj, saopšteno je RiTE Ugljevik.

Klizište u zoni Vujići–Falčići

Kao zamjenska putna dionica koja povezuje naseljena mjesta Mezgraja, Jablani i Falčići sa Ugljevik Selom, dana 02.01.2026. godine uspostavljen je alternativni pravac, kojim se trenutno može odvijati saobraćaj. Na ovoj dionici će se vršiti dodatni radovi, posebno u dijelu starog seoskog puta, kako bi se omogućilo nesmetano i bezbjedno funkcionisanje saobraćaja", navode iz ovog preduzeća.

Iz RiTE Ugljevik napominju da pomenuta dionica ima privremeni karakter.

"Trajna dionica puta, kojom će u budućnosti saobraćati mještani naseljenih mjesta Mezgraja, Falčići i Stari Ugljevik, trenutno je u fazi izrade. Planirani pravac puta prolaziće preko naseljenih mjesta Stari Ugljevik, Sarije i Perići (pored objekta Termoelektrane).

Predviđena je izrada tucaničkog zastora širine 8 metara, kao i asfaltne kolovozne konstrukcije širine 5 metara. Ovaj put predstavljaće trajno rješenje, s obzirom na to da se nalazi van zone izvođenja rudarskih radova", kažu iz RiTE.

Oni kažu da je na navedenoj dionici puta izvršena je eksproprijacija zemljišta, a do sada je završeno više od 70% zemljanih radova, uključujući krčenje, sječu, nasipanje, izradu kanala i trasiranje.

Nastavak radova na izradi puta planiran je nakon stabilizacije vremenskih uslova. Planirani rok za završetak radova je jul 2026. godine. Zbog nastalih okolnosti upućujemo izvinjenje mještanima pogođenih naselja. Razumijemo njihovu zabrinutost i ističemo da radimo uz maksimalne napore kako bi se negativni efekti rada površinskog kopa sveli na najmanju moguću mjeru", navode iz RiTE Ugljevik.