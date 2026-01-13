Oglasilo se Ministarstvo finansija Srpske: U četvrtak kreće isplata

Ministarstvo finansija Republike Srpske će u četvrtak isplatiti mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 52.000.000 KM.

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u četvrtak, 15.01.2026. godine u Republici Srpskoj biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 52.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Ministarstvo finansija će u četvrtak na račune opština i gradova isplatiti sredstva namijenjena za isplatu decembarske naknade za tuđu njegu i pomoć", navode iz Ministarstva.