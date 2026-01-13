Čak 8,5 odsto više novih nezaposlenih nego godinu ranije

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je da je tokom decembra prošle godine 12.801 osoba novoregistrovana kao nezaposlena.

To je 8,5 odsto više nego u decembru 2024. godine, preneo je Poslovni dnevnik.

Od toga, 10.418 osoba ili 81,4 odsto prethodno se vodilo kao zaposleno.

Prošlog mjeseca u evidenciju nezaposlenih upisano je i 305 osoba iz redovnog obrazovanja (2,4 odsto) i 2.078 osoba iz neaktivnosti (16,2 odsto).

HZZ navodi da je u međuvremenu sa evidencije nezaposlenih izašlo 11.288 osoba, što je 11,4 odsto više nego u decembru 2024. godine.

Od pomenutog broja zaposlene su 6.842 osobe, od čega je 6.238 osoba (91,2 odsto) zaposleno po osnovu započinjanja radnog odnosa, a 604 osobe (8,8 odsto) zaposleno je po osnovu drugih poslovnih aktivnosti.