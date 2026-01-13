Logo
Large banner

Čak 8,5 odsto više novih nezaposlenih nego godinu ranije

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

11:35

Komentari:

0
Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je da je tokom decembra prošle godine 12.801 osoba novoregistrovana kao nezaposlena.

To je 8,5 odsto više nego u decembru 2024. godine, preneo je Poslovni dnevnik.

Od toga, 10.418 osoba ili 81,4 odsto prethodno se vodilo kao zaposleno.

Prošlog mjeseca u evidenciju nezaposlenih upisano je i 305 osoba iz redovnog obrazovanja (2,4 odsto) i 2.078 osoba iz neaktivnosti (16,2 odsto).

Затворен пут Угљевик

Društvo

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

HZZ navodi da je u međuvremenu sa evidencije nezaposlenih izašlo 11.288 osoba, što je 11,4 odsto više nego u decembru 2024. godine.

Od pomenutog broja zaposlene su 6.842 osobe, od čega je 6.238 osoba (91,2 odsto) zaposleno po osnovu započinjanja radnog odnosa, a 604 osobe (8,8 odsto) zaposleno je po osnovu drugih poslovnih aktivnosti.

Podijeli:

Tagovi:

posao

nezaposlenost

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

Nauka i tehnologija

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

5 h

0
Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

Društvo

Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

5 h

0
Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Banja Luka

Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

5 h

6
Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Srbija

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

5 h

0

Više iz rubrike

Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

Region

Snežana Đurišić u Zagrebu pred 2.000 ljudi pjevala "Vidovdan" i "Odakle si sele": Publika u transu

5 h

3
Ножем зарезао жену, затим покушао убити мушкарца у Сплиту

Region

Nožem zarezao ženu, zatim pokušao ubiti muškarca u Splitu

8 h

0
Тјерао супругу да скочи у ријеку или ће је убити: Приморао је да назове д‌јецу и опрости се

Region

Tjerao suprugu da skoči u rijeku ili će je ubiti: Primorao je da nazove d‌jecu i oprosti se

19 h

0
Словенци упозорили туристе који долазе на Јадран: Овако вас могу преварити

Region

Slovenci upozorili turiste koji dolaze na Jadran: Ovako vas mogu prevariti

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

16

30

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

16

25

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

16

16

Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

16

12

Haraju oboljenja slična gripu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner