Čak 8,5 odsto više novih nezaposlenih nego godinu ranije

Izvor:
Tanjug
13.01.2026
11:35
Komentari:0
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je da je tokom decembra prošle godine 12.801 osoba novoregistrovana kao nezaposlena.
To je 8,5 odsto više nego u decembru 2024. godine, preneo je Poslovni dnevnik.
Od toga, 10.418 osoba ili 81,4 odsto prethodno se vodilo kao zaposleno.
Prošlog mjeseca u evidenciju nezaposlenih upisano je i 305 osoba iz redovnog obrazovanja (2,4 odsto) i 2.078 osoba iz neaktivnosti (16,2 odsto).
Društvo
RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put
HZZ navodi da je u međuvremenu sa evidencije nezaposlenih izašlo 11.288 osoba, što je 11,4 odsto više nego u decembru 2024. godine.
Od pomenutog broja zaposlene su 6.842 osobe, od čega je 6.238 osoba (91,2 odsto) zaposleno po osnovu započinjanja radnog odnosa, a 604 osobe (8,8 odsto) zaposleno je po osnovu drugih poslovnih aktivnosti.
Nauka i tehnologija
5 h0
Društvo
5 h0
Banja Luka
5 h6
Srbija
5 h0
Region
5 h3
Region
8 h0
Region
19 h0
Region
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu