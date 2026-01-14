Kakva je energetska budućnost regiona?

Dolazak američkih investitora u BiH sa pola milijarde dolara jasno šalje poruku – energetska budućnost regiona mora biti bez ruskog gasa. Planirano je da gas u BiH stiže preko Hrvatske, sa terminala na ostrvu Krk, što bi BiH omogućilo alternativni pravac snabdijevanja.

"Ovaj projekat omogućiće isporuku pouzdanog američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH, čime će se ojačati energetska sigurnost svih građana", poručili su iz Ambasade SAD u BiH.

Međutim, put od političke poruke do realizovanog projekta je složen i prepun prepreka. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ističe da je jedan od ključnih uslova osnivanje novog preduzeća sa sjedištem u Mostaru, koje bi upravljalo projektom.

"Južna interkonekcija ostaje od ključne važnosti za energetsku diversifikaciju BiH. Zbog toga je njegova brza implementacija od presudnog značaja, kao i jačanje američkih investicija u BiH", istakao je predsjednik HDZ-a u Banjaluci.

Srpska nema ništa protiv ovog projekta ali da se prethodno ispoštuju i želje i planovi Republike Srpske.

"Mi smo samo uslovljavali da se potpiše međudržavni ugovor o interkonekciji sa Srbijom koji bi garantovao snabdijevanje Republike Srpske. Inače Srpska i bez Istočne interkonkecije ulaže značajna sredstva u izgradnji gasnog sektora i na istoku i na zapadu Republike Srpske", ističe pomoćnik ministra za energente u Vladi Republike Srpske Zoran Savić.

Pored samog gasovoda, potrebno je izgraditi i kompletan prateći infrastrukturni sistem: energetske priključke, pristupne saobraćajnice, vodovodnu mrežu i druge pomoćne objekte, što dodatno komplikuje realizaciju.

"Učešće Amerikanaca meni daje sigurnost i garanciju i ovo je sigurno strateški projekat infrastrukturni za BiH i mi trebamo učiniti sve što je do nas", tvrdi energetski stručnjak Edhem Bičakčić.

Dodatni pritisak dolazi iz Evropske unije - Bugarska je najavila mogućnost obustave tranzita ruskog gasa već 2028. godine. U takvom scenariju, bez alternativnog pravca snabdijevanja, BiH bi mogla ostati bez gasa – industrija bi stala, a domaćinstva u Sarajevu ostala bez grijanja.

"Znači vi u zbiru imate onih koji se griju preko gasa preko 125 hiljada. Ovaj grad je u potpunosti ovisan o gasu", napominje bivši direktor "BH gasa" Almir Bečarević.

U isto vrijeme, i region prolazi kroz energetsko prestrojavanje.

Mađarski šef diplomatije i trgovine Peter Sijarto sutra će u Beogradu razgovarati o mogućem dogovoru u kontekstu naftne industrije Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Abu Dabija poručyje da već zna ko će biti novi partner NIS-a.

"Ja znam odgovor na to pitanje, ali ja ne mogu to da izgovorim pre nego što oni ne pošalju svoje term šits OFAK-u", istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Južna interkonekcija je dio šire slagalice u kojoj se ukrštaju interesi SAD, Rusije, Evropske unije i regionalnih aktera. Pitanje više nije da li BiH treba alternativni izvor energije, već ko će kontrolisati ventil, i po kojoj političkoj cijeni