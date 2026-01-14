Logo
Pale teške riječi: Plenković nazvao Milanovića papkom

Izvor:

Agencije

14.01.2026

13:22

Пале тешке ријечи: Пленковић назвао Милановића папком

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković nazvao je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića papkom.

Plenković je tu ocjenu dao prilikom komentarisanja izjave Milanovića u vezi sa nabavkom aviona Rafala od Francuske za potrebe Oružanih snaga Hrvatske.

Milanović se potpuno izuzeo od nabavke aviona, mada mu je Vlada uputila paket da se očituje. Vlada je proces vodila na način koji je bio kompetitivan, imali smo ponude 4 različita aviona. Odabrali smo francuske Rafale koji su po cijeni i performansama bili najbolji odabir rekao je Planković te dodao:

“Nijedna Vlada do mojih Vlada nije imala hrabrosti niti volje niti ideje kako da nađe finansijska sredstva za kupovinu aviona”.

Objasno je oprema hrvatskih avionima kompletnija i veća nego što će biti oni koje će kupiti Srbiji. Srbija će gotovo duplo više platiti svoje avione – istakao je Andrej Plenković.

Kako je objasnio, ništa se ne rješava “preko naših leđa”. Ove države koje prodaju naoružanje, prodaju to državama koje imaju međusobno različite relacije. Teza koju Milanović plasira je zakašnjela, nerealna i bezvezna, samo muti vodi u hrvatskom javnom prostoru. Papak je onaj koji je četiri godine bio premijer, a za HRZ nije napravio ništa, osim neuspješnog remonta MIG-ova – jasan je premijer Hrvatske.

Smatra da je Milanović ljubomoran. Trebao bi se zapitati što je on učinio dok je bio premijer – rekao je Plenković, prenosi Tportal.

Tagovi:

Andrej Plenković

Zoran Milanović

