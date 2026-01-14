Intervencija SAD u Iranu mogla bi da počne u roku od 24 sata?

Dva evropska zvaničnika navela su danas da američka vojna intervencija u Iranu djeluje vjerovatno, pri čemu je jedan od njih rekao da bi do nje moglo doći u naredna 24 sata.

Neimenovani izraelski zvaničnik, takođe, je izjavio da izgleda da je predsjednik SAD Donald Tramp donio odluku o intervenciji, iako obim i tačan vremenski okvir još nisu poznati, prenosi Rojters.

Auto-moto Nakon snijega i leda slijedi nova muka za vozače: Oprezno za volanom

Američki zvaničnik, koji nije želio da bude imenovan izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države povlače dio osoblja iz ključnih baza na Bliskom istoku, kao mjeru predostrožnosti zbog pojačanih regionalnih tenzija. Katar je saopštio da se smanjenje broja ljudi u bazi Al Udeid, najvećoj američkoj bazi u regionu, sprovodi "kao odgovor na trenutne regionalne tenzije".

Tri diplomate su izjavile da je dijelu osoblja naloženo da napusti bazu, ali da za sada nema znakova masovnog premiještanja trupa autobusima ka stadionu ili tržnom centru, kao što se dogodilo nekoliko sati prije iranskog raketnog napada prošle godine.

Tramp je u više navrata prijetio intervencijom u znak podrške demonstrantima u Iranu, gdje je, prema izvještajima, hiljade ljudi poginulo tokom gušenja protesta protiv klerikalne vlasti.

Savjeti Evo kako da otkrijete da li ste zavisnik od šećera

I Iran i njegovi zapadni protivnici nemire, koji su počeli prije dvije nedjelje kao protesti zbog teških ekonomskih uslova, a posljednjih dana naglo eskalirali, opisuju kao najnasilnije od Islamske revolucije 1979. godine, kojom je uspostavljen sistem klerikalne vlasti u Iranu.

Iranski zvaničnik rekao je da je u tim najnovijim nemirima poginulo više od 2.000 ljudi.

Iranske vlasti optužile su SAD i Izrael da podstiču nemire, koje, kako navode, sprovode naoružani teroristi. Tramp je već danima otvoreno prijetio intervencijom u Iranu, ne iznoseći konkretne detalje.

U intervjuu za Si-Bi-Es njuz Tramp je juče zaprijetio je veoma snažnim mjerama ukoliko Iran pogubi demonstrante. On je, takođe, pozvao Irance da nastave proteste i preuzmu institucije, poručivši da je "pomoć na putu".

Svijet Švedska i Danska šalju vojnike na Grenland

Visoki iranski zvaničnik, koji je takođe, govorio pod uslovom da ne bude imenovan, rekao je da je Teheran zatražio od američkih saveznika u regionu da spriječe Vašington da napadne Iran.

- Teheran je poručio regionalnim zemljama, od Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata do Turske, da će američke baze u tim državama biti napadnute ukoliko SAD gađaju Iran - rekao je zvaničnik.

Direktni kontakti između iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija i specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa su obustavljeni, dodao je on.

Svijet Pokušao da uđe u avion sa preminulom suprugom

Sjedinjene Države imaju snage širom regiona, uključujući istureno sjedište Centralne komande u bazi Al Udeid u Kataru i sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu.