Logo
Large banner

Građani u strahu: Ljudi sa uznemirujućim maskama ulazili u dvorišta

Izvor:

Dnevnik.hr

14.01.2026

15:21

Komentari:

0
Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта
Foto: Printscreen/Youtube/TV Nova

Građani Vodica i Tribunja prijavili su sumnju na nesvakidašnji pokušaj prevare. Kako navode, primijetili su osobe koje nose uznemirujuće maske i pod izgovorom poklada ulaze u dvorišta porodičnih kuća, tražeći novac.

O svemu je obaviještena policija, koja je odmah izašla na teren. Nakon postupanja, nisu utvrđeni elementi prekršaja niti krivičnog djela.

Iz policije apeluju na građane da budu oprezni prilikom nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba. Savjetuje se da se vrata ne otvaraju prije provjere ko dolazi i s kojom namjerom, te da se svako sumnjivo ponašanje odmah prijavi nadležnim organima.

Данка Илић

Hronika

Ključni nalaz u slučaju Danke Ilić stigao u tužilaštvo

"Policija je zaprimila dojavu da dvije osobe u Vodicama nose pokladne maske i obilaze kuće na području grada. Odmah po prijemu dojave, policijski službenici su na navedenoj adresi zatekli dvije ženske osobe sa pokladnim maskama, od kojih je jedna bila maloljetna. Nakon obavljenih provjera, nisu utvrđeni elementi prekršaja niti krivičnog djela", saopšteno je iz Policijske uprave šibensko-kninske, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Savjeti

Ortoped objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici

1 h

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Hronika

Ključni nalaz u slučaju Danke Ilić stigao u tužilaštvo

1 h

0
Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

Svijet

Orban: Ne prihvatamo ratni plan Brisela, ne rastu pare na drvetu

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

U Rusiji počeo da se koristi novi lijek za liječenje raka

1 h

0

Više iz rubrike

Држављани БиХ масовно купују станове у Макарској, квадрат и до 8.000 евра

Region

Državljani BiH masovno kupuju stanove u Makarskoj, kvadrat i do 8.000 evra

2 h

0
Пале тешке ријечи: Пленковић назвао Милановића папком

Region

Pale teške riječi: Plenković nazvao Milanovića papkom

3 h

0
Отац Мате Римца мора у затвор

Region

Otac Mate Rimca mora u zatvor

6 h

0
Пуцњава у Хрватској: Има приведених

Region

Pucnjava u Hrvatskoj: Ima privedenih

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

16

06

Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner