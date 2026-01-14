Građani u strahu: Ljudi sa uznemirujućim maskama ulazili u dvorišta

Građani Vodica i Tribunja prijavili su sumnju na nesvakidašnji pokušaj prevare. Kako navode, primijetili su osobe koje nose uznemirujuće maske i pod izgovorom poklada ulaze u dvorišta porodičnih kuća, tražeći novac.

O svemu je obaviještena policija, koja je odmah izašla na teren. Nakon postupanja, nisu utvrđeni elementi prekršaja niti krivičnog djela.

Iz policije apeluju na građane da budu oprezni prilikom nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba. Savjetuje se da se vrata ne otvaraju prije provjere ko dolazi i s kojom namjerom, te da se svako sumnjivo ponašanje odmah prijavi nadležnim organima.

"Policija je zaprimila dojavu da dvije osobe u Vodicama nose pokladne maske i obilaze kuće na području grada. Odmah po prijemu dojave, policijski službenici su na navedenoj adresi zatekli dvije ženske osobe sa pokladnim maskama, od kojih je jedna bila maloljetna. Nakon obavljenih provjera, nisu utvrđeni elementi prekršaja niti krivičnog djela", saopšteno je iz Policijske uprave šibensko-kninske, prenosi Dnevnik.hr.