Ortoped objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici

Izvor:

TV Prva

14.01.2026

15:12

Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици
Foto: Unsplash

Zaleđeni trotoari i klizave površine tokom zimskih meseci čine i kraći odlazak do prodavnice ili posla rizičnim, pa su padovi česta pojava.

Ortopedi upozoravaju da se rizik od povreda može značajno smanjiti pažljivim kretanjem i odgovarajućom obućom.

Pravilna tehnika hoda

Ortoped Danilo Jeremić savjetuje da se pri kretanju po ledu koristi sitniji korak, koljena treba blago savijati, a oslonac stopala biti stabilan. Posebno naglašava važnost adekvatne zimske obuće sa kvalitetnim đonom, koja poboljšava stabilnost i smanjuje šansu za klizanje.

"Apelujemo na građane da se paze tokom zime. Stariji ljudi su posebno ugroženi jer imaju slabiju koordinaciju pokreta, slabije mišiće i degenerativne promjene zglobova. Zimska obuća, odnosno čizme ili duboke cipele sa gumenim đonom, je obavezna. Hodajte sitnim koracima, kolena blago savijena, ruke ne držite u džepovima zbog balansa," savjetuje ortoped Danilo Jeremić za TV "Prva".

Stabilnost i oslonac stopala

Ljekar objašnjava da je pri hodu po ledu najbolje oslanjanje cijelim stopalom, ne samo petom ili prstima, uz adekvatan razmak između nogu za bolju stabilnost. Ako postoji mogućnost, preporučuje se držanje za ogradu ili bilo kakvu stabilnu podlogu.

Šta učiniti u slučaju pada

Ako ipak dođe do padova, važno je odmah proceniti stanje povrede.

"Sve ozbiljnije povrede često počinju bolom, a zatim se javljaju otok ili hematom. Ako je vidljiv deformitet ili abnormalna pokretljivost, a osjećate "krckanje", povrijeđeni deo treba imobilisati čvrstim predmetom, dasčicom ili presavijenim novinama. Ako je povrijeđena kičma ili glava, ne dirajte povrijeđeno lice i odmah pozovite Hitnu pomoć," objašnjava Jeremić.

Dok pomoć ne stigne, može se hladiti povređeni dio tijela i imobilisati, ali uvijek je najbolje javiti se ljekaru, naročito ako sumnjate na ozbiljniju povredu.

