Sutra promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će veći dio dana biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz duže sunčane periode i malo toplije.
Ujutro na istoku i u višim predjelima mraz, a ponegdje uz rijeke i po kotlinama očekuje se prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Poslije podne i uveče djelimično će doći do razvedravanja, dok će u Hercegovini biti oblačno, a samo ponegdje može pasti i malo kiše.
Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva na istoku do dva u Krajini, na jugu do pet, u višim predjelima na istoku do minus šest, a dnevna od pet na istoku do 12 ponegdje u Krajini i jugu, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.
Duvaće slab do umjeren vjetar, južnih smjerova.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno dva, Gacko i Rudo tri, Višegrad četiri, Srebrenica i Han Pijesak pet, Sokolac, Kneževo i Mostar šest, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Foča sedam, Prijedor i Bileća osam, Doboj i Sarajevo devet, Trebinje i Ribnik 10, Bijeljina i Srbac 12, a Banjaluka 14 stepeni Celzijusovih.
