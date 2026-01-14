Logo
Large banner

Sutra promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i toplije

Izvor:

ATV

14.01.2026

15:04

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će veći dio dana biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz duže sunčane periode i malo toplije.

Ujutro na istoku i u višim predjelima mraz, a ponegdje uz rijeke i po kotlinama očekuje se prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče djelimično će doći do razvedravanja, dok će u Hercegovini biti oblačno, a samo ponegdje može pasti i malo kiše.

Бадњак, Теслић

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva na istoku do dva u Krajini, na jugu do pet, u višim predjelima na istoku do minus šest, a dnevna od pet na istoku do 12 ponegdje u Krajini i jugu, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno dva, Gacko i Rudo tri, Višegrad četiri, Srebrenica i Han Pijesak pet, Sokolac, Kneževo i Mostar šest, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Foča sedam, Prijedor i Bileća osam, Doboj i Sarajevo devet, Trebinje i Ribnik 10, Bijeljina i Srbac 12, a Banjaluka 14 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Hronika

Šumokradice pucale na policiju i vozača grtalice

1 h

0
Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

1 h

0
Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Svijet

Slovački ministar: Ideja stvaranja evropske vojske ─ glupost

1 h

0
Свети Василије Велики светац

Društvo

Sveti Vasilije Veliki: Zašto djevojke bacaju obuću?

1 h

0

Više iz rubrike

Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

1 h

0
Свети Василије Велики светац

Društvo

Sveti Vasilije Veliki: Zašto djevojke bacaju obuću?

1 h

0
Огласили се из Фонда ПИО: За 1.670 пензионера обустављена исплата пензије у 2026. години

Društvo

Oglasili se iz Fonda PIO: Za 1.670 penzionera obustavljena isplata penzije u 2026. godini

2 h

0
Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Društvo

Bijeljina: Grijanje još nije stiglo, kažu da će "biti za nekoliko sati"

2 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

23

Albanci pucali na srpsku policiju

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner