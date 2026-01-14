Bijeljina: Grijanje još nije stiglo, kažu da će "biti za nekoliko sati"

Građani Bijeljine bi, prema današnjim najavama iz Gradske toplane, grijanje trebalo da dobiju za nekoliko časova.

Direktor Toplane Goran Vučković rekao je Srni da je popravljen i drugi kotao i da su dobili tridesetak tona uglja iz Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

"Ugalj je stigao, otklonili smo kvar i na drugom kotlu, potpalili vatru tako da će grijanje za nekoliko sati biti kako treba. Trenutno su radijatori djelimično zagrijani, ali sa drugim kotlom koji je već potpaljen i čim počne raditi biće potpuno grijanje", pojasnio je Vučković.

Kako je pojasnio, Toplana u kontinuitetu dobija od 25 do 30 tona uglja iz ugljevičkog rudnika.

Oba kotla u bijeljinskoj Toplani pokvarila su se prije dva dana, baš kada je trebalo da poslije izvjesnog perioda, započne grijanje. Kvarovi su u međuvremenu sanirani, ali je Vučković juče rekao Srni da ugalj koji su obezbijedili nije odgovarajući.

Kako je pojasnio on, a potom i gradonačelnik Ljubiša Petrović, kotlovima u Toplani samo i isključivo odgovara ugljevički ugalj.

Ali, u ponedjeljak su se iz RiTE Ugljevik oglasili saopštenjem u kojem su naveli da nemaju zaključen ugovor sa Gradskom toplanom Bijeljina, niti prema tom preduzeću imaju bilo kakve poslovne ili ugovorne obaveze.

Koliko će sadašnja zaliha uglja moći da potraje, znaće korisnici koji se od početka sezone i nisu baš ogrijali toplotnom energijom koju bi trebalo da im uredno isporučuje Toplana, baš kao što to čini i sa računima.

Gradska toplana je i tema Skupštine grada čija je sjednica zakazana za sutra.