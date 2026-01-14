Logo
Large banner

Bijeljina: Grijanje još nije stiglo, kažu da će "biti za nekoliko sati"

Izvor:

SRNA

14.01.2026

13:41

Komentari:

2
Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"
Foto: ATV

Građani Bijeljine bi, prema današnjim najavama iz Gradske toplane, grijanje trebalo da dobiju za nekoliko časova.

Direktor Toplane Goran Vučković rekao je Srni da je popravljen i drugi kotao i da su dobili tridesetak tona uglja iz Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

"Ugalj je stigao, otklonili smo kvar i na drugom kotlu, potpalili vatru tako da će grijanje za nekoliko sati biti kako treba. Trenutno su radijatori djelimično zagrijani, ali sa drugim kotlom koji je već potpaljen i čim počne raditi biće potpuno grijanje", pojasnio je Vučković.

Kako je pojasnio, Toplana u kontinuitetu dobija od 25 do 30 tona uglja iz ugljevičkog rudnika.

Oba kotla u bijeljinskoj Toplani pokvarila su se prije dva dana, baš kada je trebalo da poslije izvjesnog perioda, započne grijanje. Kvarovi su u međuvremenu sanirani, ali je Vučković juče rekao Srni da ugalj koji su obezbijedili nije odgovarajući.

Kako je pojasnio on, a potom i gradonačelnik Ljubiša Petrović, kotlovima u Toplani samo i isključivo odgovara ugljevički ugalj.

Ali, u ponedjeljak su se iz RiTE Ugljevik oglasili saopštenjem u kojem su naveli da nemaju zaključen ugovor sa Gradskom toplanom Bijeljina, niti prema tom preduzeću imaju bilo kakve poslovne ili ugovorne obaveze.

Koliko će sadašnja zaliha uglja moći da potraje, znaće korisnici koji se od početka sezone i nisu baš ogrijali toplotnom energijom koju bi trebalo da im uredno isporučuje Toplana, baš kao što to čini i sa računima.

Gradska toplana je i tema Skupštine grada čija je sjednica zakazana za sutra.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

grijanje

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

Društvo

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

3 h

0
"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Društvo

"Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

5 h

1
Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Društvo

Vazduh opasan u Brodu, veoma nezdrav u Visokom, Sarajevu i Ilijašu

5 h

0
Роду Благојевићу уручене гусле

Društvo

Rodu Blagojeviću uručene gusle

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

23

Albanci pucali na srpsku policiju

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner