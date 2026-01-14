Logo
Large banner

Oglasili se iz Fonda PIO: Za 1.670 penzionera obustavljena isplata penzije u 2026. godini

14.01.2026

13:50

Komentari:

0
Огласили се из Фонда ПИО: За 1.670 пензионера обустављена исплата пензије у 2026. години
Foto: ATV

Do kraja 2025. godine, obavezu dostavljanja potvrda o životu imalo je ukupno 6.257 korisnika prava.

Kako su za Srpskainfo potvrdili u Fondu PIO Srpske, ovu potvrdu na vrijeme su dostavila 4.584 korisnika, odnosno 73,25%.

– Njih 1.673, odnosno 26,75%, nije ispunilo navedenu obavezu – naglašavaju u ovom fondu.

Ističu da najveći broj korisnika koji nisu dostavili potvrdu o životu ima prebivalište u: Australiji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Dominikanskoj Republici…

– Korisnicima koji su bili u obavezi da dostave potvrdu o životu, a koji to nisu učinili u propisanom roku, isplata penzije će biti privremeno obustavljena, do ispunjenja navedene obaveze. Oni su dužni da nadležnoj filijali Fonda dostave važeću potvrdu o životu. Potvrda o životu smatra se ispravnom ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, nadležnog opštinskog organa, notara, suda ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta – objašnjavaju u Fondu PIO.

Nakon što potvrda o životu bude dostavljena i evidentirana, isplata penzije biće nastavljena.

– To podrazumijeva i retroaktivnu isplatu neisplaćenih penzija, najviše do jedne godine unazad, računajući od dana dostavljanja potvrde – poručuju iz Fonda PIO.

Podijeli:

Tagovi:

Fond PIO

Penzioneri

penzije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

Svijet

Šok u Japanu: Premijerka Takaiči planira raspuštanje parlamenta i vanredne izbore

2 h

0
Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Društvo

Bijeljina: Grijanje još nije stiglo, kažu da će "biti za nekoliko sati"

2 h

2
Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Svijet

Makron: Posljedice će biti nesagledive

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Grenland nam treba zbog nacionalne bezbjednosti

2 h

0

Više iz rubrike

Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Društvo

Bijeljina: Grijanje još nije stiglo, kažu da će "biti za nekoliko sati"

2 h

2
Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

Društvo

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

3 h

0
"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Društvo

"Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

5 h

1
Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Društvo

Vazduh opasan u Brodu, veoma nezdrav u Visokom, Sarajevu i Ilijašu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

23

Albanci pucali na srpsku policiju

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner