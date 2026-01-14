Makron: Posljedice će biti nesagledive

Izvor:
B92
14.01.2026
13:38
Ako je ugrožen suverenitet evropske zemlje i saveznika, posljedice bi bile bez presedana, rekao je danas francuski predsjednik Emanuel Makron.
"Ne potcjenjujemo izjave o Grenlandu", rekao je Makron tokom sastanka kabineta, komentarišući nastojanja američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad arktičkom teritorijom.
Makron je krajem decembra izrazio "nepokolebljivu" podršku Francuske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda.
"Grenland pripada svom narodu, a Danska je njegov garant. Pridružujem se glasu Evropljana u izražavanju naše pune solidarnosti", naveo je Makron tada na društvenoj mreži Iks.
