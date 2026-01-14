Logo
Makron: Posljedice će biti nesagledive

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Ako je ugrožen suverenitet evropske zemlje i saveznika, posljedice bi bile bez presedana, rekao je danas francuski predsjednik Emanuel Makron.

"Ne potcjenjujemo izjave o Grenlandu", rekao je Makron tokom sastanka kabineta, komentarišući nastojanja američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad arktičkom teritorijom.

Makron je krajem decembra izrazio "nepokolebljivu" podršku Francuske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Grenland nam treba zbog nacionalne bezbjednosti

"Grenland pripada svom narodu, a Danska je njegov garant. Pridružujem se glasu Evropljana u izražavanju naše pune solidarnosti", naveo je Makron tada na društvenoj mreži Iks.

