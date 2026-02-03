Logo
Cvijanović sa uticajnom političarkom iz Venecuele

ATV

03.02.2026

19:44

Жељка у Венецуели
Foto: Instagram/zeljka.cvijanovic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa uticajnom političarkom iz Venecuele Marijom Korinom Mačadom.

"Prijatan susret i kratak razgovor ispred hotela u Vašingtonu sa Marijom Korinom Mačadom, uticajnom političarkom iz Venecuele", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Marija Korina Mačado

