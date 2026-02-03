Cvijanović sa uticajnom političarkom iz Venecuele

Izvor:
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa uticajnom političarkom iz Venecuele Marijom Korinom Mačadom.
"Prijatan susret i kratak razgovor ispred hotela u Vašingtonu sa Marijom Korinom Mačadom, uticajnom političarkom iz Venecuele", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
