Francuska zaprijetila Americi

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

08:51

Komentari:

0
Француска запријетила Америци
Foto: Tanjug/AP/Yoan Valat

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da Grenland "nije na prodaju" i pozvao je Sjedinjene Američke Države da prestanu, kako je rekao, sa "ucjenama".

- Napad na drugu članicu NATO ne bi imao smisla, čak bi bio i suprotan interesima Sjedinjenih Američkih Država... I stoga ova ucjena očigledno mora da prestane - rekao je Baro na RTL-u.

On je potvrdio da Francuska podržava Dansku i najavio je otvaranje francuskog konzulata na ostrvu 6. februara, što je označio kao politički signal.

grenland sc yt

Svijet

U NATO-u smatraju da će napad na Grenland biti kraj Alijanse

- Nismo izgubili rat, igra nije gotova, lopta je u dvorištu evropskih parlamentaraca - rekao je ministar, aludirajući na diplomatske napetosti u vezi sa Grenlandom, prenio je Rojters.

U istom intervjuu, Baro je kritikovao iransku vlast zbog suzbijanja demonstracija širom zemlje, ocjenjujući da je ta represija "najnasilnija u savremenoj istoriji Irana" i da "apsolutno mora da prestane".

Donald Tramp

Francuska

Grenland

