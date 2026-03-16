Horor zbog TikTok izazova? Dječaku izgorjelo tijelo, ljekari mu se bore za život

ATV

16.03.2026

07:06

Foto: Unsplash

Dječak (16) iz okoline Bjelovara u kritičnom je stanju i priključen je na respirator nakon što je zadobio teške opekotine po gotovo cijelom telu.

Zbog težine povreda prevezen je u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu, a policija istražuje okolnosti nesreće.

Prema dostupnim informacijama, dečak je u četvrtak primljen u Opštu bolnicu Bjelovar sa teškim opekotinama trećeg stepena koje su zahvatile oko 95 odsto površine tijela.

Zbog težine povreda hitno je prebačen na dalju negu u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.

Među ljudima koji poznaju tinejdžera spominje se TikTok izazov koji je završio tragično. Izvjesno je da će i policija u nastavku istrage morati da provjeri i te informacije, prenosi Indeks.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su primili dojavu o događaju i da je u toku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do povrjeđivanja.

Za sada nema službenih informacija o uzroku nesreće.

