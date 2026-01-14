Šok u Japanu: Premijerka Takaiči planira raspuštanje parlamenta i vanredne izbore

Japanska premijerka Sanae Takaiči planira da sljedeće nedjelje raspusti parlament i raspiše vanredne opšte izbore, izjavila je generalna sekretarka njene vladajuće Liberalno-demokratske partije.

Takaiči razmatra da se izbori održe 8. februara, rekao je izvor upoznat sa situacijom, u skladu sa ranijim medijskim izvještajima, preneo je Rojters.

"Moramo da tražimo novi mandat", rekla je novinarima generalna sekretarka Liberalno-demokratske partije, Šuniči Suzuki, nakon sastanka sa premijerkom Takaiči.

Ako izbori budu raspisani, malo je vjerovatno da će parlament usvojiti budžet za fiskalnu 2026. godinu do kraja tekuće fiskalne godine u martu, zbog čega Takaiči razmatra donošenje privremenog budžeta, navodi list "Jomiuri".