Slovački ministar: Ideja stvaranja evropske vojske ─ glupost

Slovački ministar odbrane Robert Kalinjak kritikovao je ideju o stvaranju stalne evropske vojske od 100.000 vojnika, istakavši da je besmislena.

„Ovo je još jedna glupost koju je Komisija smislila... Mi smo u NATO-u i time je sve rečeno... NATO se brine o bezbjednosti svojih članica i tačka“, rekao je Kalinjak na konferenciji za novinare nakon sastanka slovačke vlade.

Prema njegovim riječima, za sprovođenje takve ideje potrebna su dodatna finansijska sredstva i na kraju bi to rezultiralo stvaranjem paralelne strukture NATO-u, čije je efikasno funkcionisanje teško zamisliti.

Evropski komesar za odbranu i svemir Andrijus Kubilijus je 11. januara izjavio da Evropska unija podržava stvaranje stalne evropske armije od 100.000 vojnika. Kako je naveo, posljednje izjave iz Sjedinjenih Američkih Država o Grenlandu jasno pokazuju da EU treba da obezbijedi svoju vojnu nezavisnost.

Evropska komisija je 19. marta 2025. godine predstavila svoju novu odbrambenu strategiju „Ponovno naoružavanje Evrope“. Naslov dokumenta je kasnije promijenjen u manje agresivni „Spremnost 2030“ zbog protesta nekoliko zemalja-članica EU. Strategija predviđa prikupljanje oko 800 milijardi evra za četiri godine.